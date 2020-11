Im Fall des angebotenen ID.3 läuft der Leasingvertrag über 48 Monate mit einer Gesamtfahrleistung von 40.000 Kilometern. Auf Wunsch lassen sich aber sowohl die Vertragsdauer als auch die Anzahl der Freikilometer anpassen. Bei 36 Monaten mit 10.000 Freikilometern pro Jahr kostet der ID.3 beispielsweise 227 Euro brutto pro Monat. Vielfahrer können die Laufleistung auf maximal 20.000 Kilometer pro Jahr erhöhen – dann kostet der ID.3 immer noch faire 253 Euro monatlich. Die Kosten für die Bereitstellung des Autos sind mit 1099 Euro allerdings relativ hoch angesetzt.

Bei den angebotenen Fahrzeugen handelt es sich um sofort verfügbare Lagerwagen in der Farbe "Mondsteingrau". Eine Änderung der Ausstattung ist demnach nicht mehr möglich. Mit Spurhalteassistent , beheizbarem Lenkrad, Navi "Discover Pro", PDC, DAB+, Sitzheizung und mehr geht die Ausstattung des in der Basis mindestens 36.326 Euro teuren ID.3 Life aber durchaus in Ordnung. Aufgrund der hohen Nachfrage kann das Angebot laut Sparneuwagen kurzfristig nicht mehr verfügbar sein.