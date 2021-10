Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es denim Leasing . Das Angebot richtet sich an Privatkunden, die von allen Elektroauto-Deals bekannte einmaligenetto wird auch bei diesem Angebot fällig. Nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird diese Summe jedoch voll erstattet. Voraussetzung für die Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die beim ID.4-Deal erfüllt wird. Dieangegeben, können gegen Aufpreis jedoch in 5000er-Schritten nach oben angepasst werden. Dieangegeben, wodurch sich die monatliche Rate um 88 Euro auf 278 Euro brutto erhöht.

Die Überführungskosten gehen wie gewohnt extra und liegen in diesem Fall bei einmalig 990 Euro. So ergeben sich in zwei Jahren(189 Euro mal 24 plus 990 Euro). Dafür bekommen Privatkunden den ID.4 Pure, dessen Serienausstattung bereits Features wie Ambientebeleuchtung, Einparkhilfe Spurhalteassistent , Verkehrszeichenerkennung, Navi "Discover Pro", Klima, LED-Scheinwerfer , 18-Zoll-Felgen mit Radkappen und mehr enthält. Wem das nicht reicht: Kein Problem, denn wie eingangs erklärt, handelt es sich hierbei um ein Bestellfahrzeug, das gegen Aufpreis frei konfigurierbar ist. Das trifft im Übrigen auch auf den Antrieb zu. Den 125 kW (170 PS) starken. Deutlich teurer ist der ID.4 Pro Performance mit 150 kW (204 PS) und 77-kWh-Akku, der mindestens 320 Euro brutto pro Monat kostet. Das sportliche Topmodell ID.4 GTX mit zwei Motoren und Allrad ist für 440 Euro brutto pro Monat zu haben.