Spurhalteassistent

Navi

LED-Scheinwerfer

Für die Werksabholung in Wolfsburg oder Dresden berechnet der Leasingpartner einmalig 840 Euro brutto, sodass sich bei vier Jahren Laufzeit(279 Euro mal 48 plus 840 Euro) und bei(296 Euro mal 24 plus 840 Euro) ergeben. Dafür bekommen Privatkunden nicht nur ein Elektroauto mit mehr als 500 Kilometern Reichweite , sondern auch einer umfangreichen Ausstattung. Serienmäßig an Bord sind unter anderem: Einparkhilfe "Discover Pro", DAB+, Klimaautomatik,, 19-Zoll-Felgen und mehr. Da es sich um einen frei konfigurierbaren Neuwagen handelt, ist Sonderausstattung gegen Aufpreis kein Problem. Die unverbindliche Lieferzeit ist mit sieben Monaten angegeben.