VW Passat Variant: 150.000-Kilometer-Dauertest

100.000 Kilometer? Ein Klacks für den Passat Variant 1.8, der mit Note 1– ins Ziel kam. Also ging der Dauertest in die Verlängerung - weitere 50.000 Kilometer mit dem Ergebnis, dass VW wieder haltbare Autos bauen kann.

D as Geschäft läuft. Wieder. Zwei Jahre lang war der Alle Angebote Gebrauchtwagensuche: VW Passat as Geschäft läuft. Wieder. Zwei Jahre lang war der Passat bei Businesskunden in Ungnade gefallen und hatte seinen Titel als beliebtester Firmenwagen verloren. Die Gründe? Alle selbst verursacht: Dieselskandal, verunsicherte Flottenmanager, saure Kunden und viel zu spät die sauberen neuen 6d-Temp-Modelle. Deshalb wählte AUTO BILD mitten in der Selbstzünder-Krise den 180-PS-Benziner, der seit Mai 2016 im Dauertest schnurrte. 100.000 Kilometer, am Ende stand als Note eine 1–. Wir wollten ihn gar nicht mehr hergeben. Mussten wir auch nicht, weil der Zustand des Variant 1.8 TSI Comfortline nahelegte: Der Test muss in die Verlängerung gehen, zerlegt wird erst nach 150.000 Kilometern. Nach dieser Laufleistung, die viele Passat bereits in der Leasingzeit erleben, versprachen wir uns weitere Erkenntnisse zur Dauerhaltbarkeit. VW sah das gelassen, die Wolfsburger setzten auf die eigene Qualität und hofften auf gute, vertrauensbildende Nachrichten.

Für Kilometerschrubber ist der TSI kein Diesel-Ausweg

VW Passat (2016): Test - Dauertest Dauertest-Passat im Check Zur Videoseite Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1798 cm3 Leistung 132 kW (180 PS) bei 5100/min max. Drehmoment 250 Nm bei 1250/min Antrieb Vorderradantrieb/Siebengang-DSG Leergewicht 1552 kg Zuladung 538 kg Kofferraum 650–1780 l Spitze 230 km/h Verbrauch 5,8 l S (EU-Mix) Abgas CO2 130 g/km Schlechte gab es in der Zeit für die Marke schließlich genug, während der Kombi mit stiller Zuverlässigkeit seine Extratour abspulte. Ob Fernreisen, Fotoeinsätze, Lastentrips – nichts wurde ihm zu schwer. Es war, als würde der Passat in seiner Immerda-Mentalität unterm Aufmerksamkeitsradar hindurchrauschen. Wir kannten ihn ja: diesen "vernünftigen Traumwagen", wie ihn Archivar Willi Kock beschrieb. Ein Platzriese mit reichlich Luxus an Bord, der den Testwagen unterm Strich 55.849 Euro teuer machte. Laut Preisliste, rabattstarke Flottenkunden liegen weit darunter. Sie fahren auch nicht den Benziner, der im Dauertest weiter begeisterte. Die Laufruhe war zu erwarten. Wie angenehm im Vergleich zum gewohnten Diesel-Rumoren. Aber dass der Vierzylinder bei etwas Beherrschung im Gasfuß mit unter acht Liter auskam (Testschnitt: 8,7 Liter/100 km), verdiente anerkennendes Nicken. Sollte der 1.8 TSI doch noch als Diesel-Ausweg taugen? Nein, nicht für Kilometerschrubber, weil ein TDI bei gleicher Fahrweise gut 30 Prozent weniger schluckt.

Die Massagesitze klingen wie "ein rachitischer Opa"

Bekannte Macke: Unter einem flotten Gasfuß kuppelt das DSG manchmal ruckelig ein oder bekommt einen Gangwechsel nicht ganz glatt hin. Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 3,3 s 0–50 km/h 3,2 s 0–100/-130 km/h 8,3/12,9 s 0–100/-130 km/h 8,0/12,6 s 0–160 km/h 19,8 s 0–160 km/h 19,6 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 4,1 s 60–100 km/h 4,1 s 80–120 km/h 5,2 s 80–120 km/h 5,3 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,1 m aus 100 km/h kalt 36,6 m aus 100 km/h warm 36,0 m aus 100 km/h warm 35,8 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 56 dB(A) bei 50 km/h 58 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 130 km/h 68 dB(A) bei 130 km/h 68 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,1 l S – 168 g/km Testverbrauch – CO2 7,2 l S – 171 g/km Leistungsmessung* 138,9 kW – 188,8 PS Verbrauch nach ECE* 7,1/5,0/5,8 l – 130 g/km * Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt Dass der Turbomotor mit 250 Nm genug Drehmoment hinlegt, um die Vorderräder bei voller Beladung oder nasser Fahrbahn durchdrehen zu lassen – kein wirklich überraschender Ärger. Ebenso, dass das Doppelkupplungsgetriebe (bei VW: DSG) unter einem flotten Gasfuß manchmal ruckelig einkuppelt oder manchen Gangwechsel nicht so glatt hinlegt wie eine Wandlerautomatik. Kannten wir. Mal sprang das Start-Stopp-System im Stauverkehr zu langsam an, dann schaltete es den Motor beim Ausrollen vor der Ampel so früh aus, dass die Servokraft fehlte. Das hat VW in der Serie inzwischen ebenso geändert wie den Wasserablaufschlauch für die Kameraluke in der Heckklappe oder die Mechanik der Massagesitze. Über Letztere notierte Redakteur Stefan Novitski ins Fahrtenbuch: "Klingt wie ein rachitischer Opa." Wer will sich schon bei solchem Ächzen verwöhnen lassen? Die Werkstätten kennen die Klagen der Kunden, dort werden die Massagesitze nach Werksvorgabe abgeschmiert.

Schon beim Start waren einige Assistenten nicht mehr aktuell



Das Tachodisplay kostet 680 Euro extra und zeigt für Puristen auch zwei klassische Rundinstrumente. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 14 (100 %, R 11)* 701 Euro Vollkasko 21 (500 € SB, R 7)* 1169 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, R 9)* 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 106 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 14/VK 21/TK 22 Kraftstoffkosten für 150.540 km 13.135,10 Liter Super (= 8,7 l/100 km) 17.732,39 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 5,5 Liter 182,92 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 30.000 km 349,63 Euro 60.000 km 527,75 Euro 90.000 km 317,16 Euro 120.000 km 638,71 Euro 150.000 km 530,75 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 2 Satz Sommerreifen 235/45 R 18 W Continental SportContact 5 1320 Euro 2 Satz Winterreifen 215/55 R 17 Dunlop WinterSport 5 1170 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 5/16 (inkl. Extras) 55.849 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 54.529 Euro Schätzpreis 4/19 17.750 Euro Wertverlust des Testwagens 38.099 Euro * berechnet auf Basis 1.5 TSI (150 PS) Gesamtkosten für 3 Jahre auf 150.540 km 29.971,40 Euro Kosten pro km 0,28 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,45 Euro Beim Infotainment leidet der Passat – an sich ein Profiteur des ausgereiften VW-Baukastens – unter unglücklichen Entwicklungszyklen. Schon beim Start waren einige Assistenten nicht mehr auf dem jüngsten Stand. Träge Fernlichtautomatik, manche Verkehrszeichen nicht erkannt, das Navisystem im Ausland unbrauchbar, weil ohne SIM-Karte nichts geht. Dafür gefielen uns das digitale Tachodisplay und die Rückfahrkamera, die zwar lautstark einklappt, dafür immer ein sauberes, gestochen scharfes Bild liefert statt Regentropfen auf dem Objektiv. Damit zu den vielen positiven Seiten dieses Dauerläufers, die bei Weitem überwogen. Aus den Ergo-Active-Sitzen wollten manche gar nicht mehr aussteigen, und die variablen Dämpfer, die auf Knopfdruck das Fahrwerk von flauschig bis forsch verstellen können, sind auf Langstrecken eine Wohltat. Auch die Frontscheibenheizung, ohne die verwirrenden Drähte, die bei anderen Herstellern für Grisselbilder bei Sprühregen sorgen, hat sich bewährt. Noch eine Erkenntnis aus dem verlängerten Dauertest: In diesem Kofferraum konnten Kollegen sogar schlafen. Ob sie dabei auch den satten Raumklang des Dynaudio-Systems (1325 Euro extra) genossen haben? Darüber schweigt das Fahrtenbuch gnädig, von anderen Testern wurde die Musikanlage jedenfalls gelobt.

An der Gesamtnote ändert sich nichts