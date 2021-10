Nach demhat VW auch demspendiert. Optisch rückt der Polo damit näher an den, bekommt zusätzlich einen– und kann, genau wie der normale Polo, bis 210 km/h teilautonom fahren. Leistungstechnisch bleibt es bei. Derliegt aktuell bei, doch im Leasing gibt es den Kompaktsportler deutlich günstiger!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können– und zwar. Allerdings gibt es eine eher ungewöhnliche Einschränkung: Das, die bei Vertragsabschluss maximal 21 Jahre alt sind. Geleast wird der Polo für, alternativ sind auch 48 Monate Laufzeit zu den gleichen Konditionen möglich. Diesind mitangegeben, können jedoch flexibel auf maximal 25.000 Kilometer jährlich angehoben werden. In diesem Fall kostet der GTI 255 Euro brutto pro Monat.

Wie bei den meisten Leasingangeboten üblich, kommen einmalige Kosten für die Überführung hinzu – im Fall des Polo GTI liegen die bei 799 Euro brutto. Unterm Strich ergeben sich(199 Euro mal 36 plus 799 Euro). Da es sich um ein frei konfigurierbares Bestellfahrzeug handelt, lässt sich die Ausstattung gegen Aufpreis anpassen. Serienmäßig an Bord sind: Siebengang-DSG, eine elektronische Differenzialsperre, Klimaanlage Einparkhilfe , Matrix-LED-Scheinwerfer, Sitzheizung und 17-Zoll-Felgen. Die unverbindliche Lieferzeit gibt der Leasingpartner mit etwa sechs Monaten an.