Steuergerät reparieren statt austauschen



Wenn der Motor wieder läuft, kullern schon mal Tränen



Sein Wissen um die markentypischen Schwachstellen schöpft der Chef aus 29 Dienstjahren in ­einem Hamburger Audi-Betrieb ­sowie diversen Fortbildungen. Als er sich vor ein paar Jahren selbstständig machte, war die Richtung klar: Statt Alltagsreparaturen sollte es ans Eingemachte gehen, an Operationen am offenen Herzen bei scheinbar hoffnungslosen Fällen. Manchmal kommt ein Auto auf dem Hänger, an dem schon zwei Werkstätten verzweifelt sind. Wenn dann am Ende der Motor wieder läuft und dem Besitzer die Tränen kullern – das mache ihn glücklich, sagt der 49-Jährige.