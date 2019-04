VW Studie Tarok (2019): Pick-up, Maße, Motor, Nutzlast

V

olkswagen zeigt auf der New York Auto Show (19. bis 28. April 2019) eine. Der VW Tarok wirkt kleiner und weniger robust als der Amarok . Die Front mit dem illuminierten Grill und dem VW-Emblem aus LED-Einheiten (ähnelt dem ID Roomzz ) wird es wohl nicht in die Serie schaffen. Dafür dürfte die farblich, die an ein Targa-Dach erinneren soll, erhalten bleiben.