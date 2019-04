VW ID Roomzz (2019): Studie, autonom, Motor, Reichweite

Im "ID Pilot Relax"-Modus können die Sitze stufenlos in eine Liegeposition geschwenkt werden.

Besonders spannend ist das: Viele Features im ID Roomzz lassen sich nicht nur von den Passagieren beeinflussen, sie verändern sich auch automatisch – abhängig vom Fahrmodus. Die Integralsitze der Studie bieten deshalb. Im manuellen Modus sind sie, wie in jedem anderen Auto, nach vorn ausgerichtet, die Lehnen sind hochgestellt. Berührt der Fahrer das VW-Zeichen in der Mitte des Lenkrads für fünf Sekunden, wird der. Dann koppelt sich die Lenksäule ab, das Lenkrad fährt in Ruhestellung, und die Sitze können jeweils um 25 Grad nach innen geschwenkt werden. Darüber hinaus kann man während des autonomen Fahrens den "ID Pilot Relax"-Modus auswählen: Dann lassen sich die Sitze stufenlos in eine Liegeposition schwenken.