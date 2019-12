E

ndlich gibt es Preise für das derzeit einzige SUV-Cabrio auf dem Markt, den offenen VW T-Roc.Dafür gibt es das T-Roc Cabrio mit einem 115 PS starken Einliter-Dreizylinder in der Ausstattung Style. Ein happiger Aufpreis fürs Offenfahren, denn der reguläre T-Roc kostet in gleicher Konfiguration nur rund 24.000 Euro.Dann kommt das Auto immer mit dem stärkeren 1,5-Liter-Vierzylinder, der eine Leistung von 150 PS hat. Optional kann man außerdem für 550 Euro das "Black Style"-Paket ordern. Dann sind beispielsweise die Zierleiste am Grill oder die Spiegelkappen geschwärzt und es gibt schwarze 18-Zöller. Das VW T-Roc Cabrio ist ab sofort vorbestellbar.