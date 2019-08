VW hat wieder ein Cabrio, genauer: ein SUV-Cabrio. Dennbringen die Wolfsburger den T-Roc mit Stoffverdeck. Der größte Unterschied zur geschlossenen Variante ist, – neben dem fehlenden Dach – dass das Kompakt-SUV nurhat. Natürlich steht das Auto, wie auch der T-Roc , auf der. Den Unterschied zum geschlossenen SUV deuten bereits diean. Das T-Roc Cabrio ist mit 4,27 Meter 20 Millimeter länger, mit 1,81 Meter Breite gerade mal acht Millimeter schlanker und dank Softtop 51 Millimeter niedriger (1,52 Meter). Dafür legt das offene SUV beim Radstand zu: plus 40 Millimeter machen 2,63 Meter. Beim Verdeck hat sich VW für einentschieden. Das öffnet sich invollautomatisch beim Druck auf den Schlüssel oder den Schalter in der Mittelkonsole. Allerdings muss man dafür runterbremsen, denn das Ganze funktioniert nur bei einer Geschwindigkeit. Ist das Verdeck geschlossen, soll es sich auch bei schneller Fahrt. Möglich machen das sogenannte Spriegel, einzelne Segmente, die mit dem Softtop verschraubt sind. Der Effekt dient nicht nur der Aerodynamik, er senkt auch den Geräuschpegel. Zusammen mit speziell entwickelten Tür- und Scheibendichtungen soll das für Ruhe im Cabrio sorgen. Bislang steht der offene T-Roc übrigensda: Das einzige andere SUV-Cabrio auf Basis des Range Rover Evoque wurde mit der neuen Generation eingestellt. VW zeigt das T-Roc Cabrio auf der(12. bis 22. September 2019). AUTO BILD rechnet damit, dass der Einstiegspreisliegen wird.

Im Innenraum gibt es auf den ersten Blick kaum Veränderungen. In der Mittelkonsole finden sichzum Öffnen und Schließen des Verdecks und um alle vier Fenster gleichzeitig hoch oder runterzufahren, ein praktisches Details, das VW vom Golf 6 Cabrio übernommen hat. Als einziger Vertreter der T-Roc-Familie hat die offene Variante außerdem optionalan Bord. Das kennen wir bereits aus dem Passat Facelift . Es besteht aus einem acht Zoll großen Zentraldisplay und einem optionalen digitalen Cockpit, kann auchbedient werden und ist dankimmer online. So können nicht nur Echtzeitdaten abgerufen, sondern auch Updates heruntergeladen werden. Dieund diesind gut, auf den Sportsitzen unseres Fotofahrzeugs sitzt es sich bequem.

Wie bei den meisten Zweitürern, ist dienicht so recht komfortabel zu erreichen. Das fällt gerade bei geschlossenem Verdeck auf. Dann ist es gerade für größere Personen eine kleine sportliche Herausforderung, in den Fond zu gelangen, in dem diemehr als ausreichend ist. Selbst unser 1,94 Meter großer Fotograf kratzt nicht mit dem Scheitel am Dachhimmel. In punctokönnte es jedoch unangenehm werden. Wegen des Verdecks schrumpft natürlich auch der. 284 Liter bleiben übrig, eine Größe, die im Alltag noch praktikabel sein dürfte.