E in klassischer Expert -Serie. Das Bulli-Modell kommt im Maßstab 1:12, besteht aus 2207 Teilen und kostet 159,99 Euro. Nach fünf Stunden Bauzeit ist der in klassischer VW T2 Camperbus (Lego-Setnummer: 10279) ist das neue Flaggschiff der Lego Creator-Serie. Dasund kostetNach fünf Stunden Bauzeit ist der Camper fertiggestellt. Eine Vielzahl interessanter Bautechniken ist in elf Bauabschnitte aufgeteilt. Der azurblaue T2 von Lego ist gut 35 Zentimeter lang, 14 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch.

Der T2-Bus kommt mit Campingküche und Surfbrett

Die kleine Küche besteht aus einem Gaskocher, einer Spüle, einem Kühlschrank und ausklappbarem Tisch. ©LEGO Group Die kleine Küche besteht aus einem Gaskocher, einer Spüle, einem Kühlschrank und ausklappbarem Tisch. Die Rückbank lässt sich umklappen und so zur Schlafgelegenheit umwandeln. Die Lenkung funktioniert über das drehbare Ersatzrad an der Stirnwand. Die blau-weiße Lackierung des Bulli kann mit Flower-Power-Aufklebern verziert werden. Das vordere Lüftungsgitter, der Tankdeckel und die Typenbezeichnung werden auch per Sticker aufgebracht, sind aber einen Tick dunkler als der übrige Die Steinequalität ist durchgehend gut, es gibt keine Farbabweichungen. Der Bulli verfügt über eine bewegliche Schiebetür, die den detailreichen Innenraum mit Campingküche verschließt.Die Rückbank lässt sich umklappen und so zur Schlafgelegenheit umwandeln.Die blau-weiße Lackierung des Bulli kann mit Flower-Power-Aufklebern verziert werden. Das vordere Lüftungsgitter, der Tankdeckel und die Typenbezeichnung werden auch per Sticker aufgebracht, sind aber einen Tick dunkler als der übrige Bus . Sie wären als Aufdrucke besser gewesen. Die seitlichen Luftöffnungen an den hinteren Wagenecken für die Motorkühlung sind allerdings ein Print.

Im Heck steckt eine Nachbildung des luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotors. Viele Details kommen dem Original sehr nahe: Die vordere Front ist mit einer für den T2 typischen durchgehenden Scheibe versehen, allerdings stehen die A-Säulen im Vergleich zum Original nicht schräg. Mit den vorderen Blinkern über der Stoßstange orientiert sich der Bus am frühen T2a. Allerdings ist bei T2a-Modellen das klappbare Aufstelldach in umgekehrter Weise aufs Dach montiert. Auch die Innenraumgestaltung orientiert sich eher am T2b. Der Lego-Bullli ist also eine Symbiose aus T2a und T2b. Der simple Instrumenteneinsatz mit Tankanzeige, Tachometer und Uhr ist detailgetreu nachgebildet.

Automobile Klassiker von Lego

Aston Martin DB5 von James Bond (10262) mit zahlreichen Gimmicks, darunter ein funktionierender Schleudersitz. Ebenfalls erhältlich sind ein Ford Mustang Fastback (1967) oder ein Fiat Nuova 500. Für Lego-Designer Michael Psiaki müssen die "Automodelle ikonisch sein". In der Creator Expert-Serie hat Lego schon einige Automobile umgesetzt. Die Proportionen der Modelle wirken stimmig, Klassiker stehen im Fokus. So gibt es zum Beispiel einen(10262) mit zahlreichen Gimmicks, darunter ein funktionierender Schleudersitz. Ebenfalls erhältlich sind einoder einFürmüssen die "Automodelle ikonisch sein".

Klar, das Original hat einen höheren Nutzwert, doch auch der T2 von Lego verströmt viel Charme. ©LEGO Group Dabei wird der größte Teil schon mit Legosteinen erstellt. "Wenn wir mit echten Steinen bauen, bekommen wir eine Vorstellung davon, wie alles zusammenkommt, wie stark das Modell ist und wie alles funktioniert und interagiert", so Psiaki. Am Ende wird dann ein digitales Modell erschaffen, um die Arbeit zu überprüfen. Dabei wird der größte Teil schon mit Legosteinen erstellt. "Wenn wir mit echten Steinen bauen, bekommen wir eine Vorstellung davon, wie alles zusammenkommt, wie stark das Modell ist und wie alles funktioniert und interagiert", so Psiaki. Am Ende wird dann ein digitales Modell erschaffen, um die Arbeit zu überprüfen.

