Motor­schaden hat schon bessere Tage gesehen. Ein Fall für Nick Zippel und Henning Behn. Der Umwelttech­niker und der Flugzeug­bauer aus Hamburg schenken Gebrauchtwagen ein zweites Leben. Alter Verbrenner raus, neuer E­-Antrieb rein, ein Akku unter die Karosserie, notwendige Verschleißteile erset­zen, fertig. Egal ob VW T5 oder T6. Kostenpunkt: ab 28.000 Euro für den Umbau.

"Uns geht es da­rum, Ressourcen zu schonen", sagt Nachhaltigkeitspionier Zippel. Seine 160­-Mann­-Firma baut erfolg­reich Photovoltaikanlagen und Brennstoffzellen für Einfamilienhäuser. Eigentlich sei er Auto­-Verneiner, wären da nicht seine vier Kinder. Seit elf Jahren setzt er nun auf E­-Autos. "Der Planet kann es sich nicht mehr leisten, dass immer alles neu produziert wird", sagt Dipl.­ Ing. Zippel.

Zoom Nick Zippel (l., 48) verdient sein Geld eigentlich mit Gebäudetechnik, Kumpel Henning Behn (41) arbeitete zuletzt für Airbus.

Zoom Ein ausgeweideter alter Bulli. Die vielen weißen Punkte sind für den 3D-Scanner. Jetzt kommt der E-Motor rein.

be­währte Technik zurück. Die Kunst ist es, alles miteinander zu verbin­den und in eine bestehende Fahr­zeugstruktur einzubinden, die Autos sind Plug-and-Play-fähig. Dafür hat Behn den Motorraum des Bulli mit einem sündhaft teu­ren 3-D­-Scanner vermessen. Dieser zeigt auch, wie und wo die einzelnen neuen Bauteile integriert sind: Der E-­Antrieb steckt unter der Motor­haube, der große Akku unter dem Boden. Alles mit TÜV-­Siegel.

Zoom Die Lithium-Batterie passt ohne Höherlegung unter den Bulli. Reichweite: 200 Kilometer, auf Wunsch auch 400.

Aber bei welchen Autos lohnt sich der Umbau? Behn: "Hohe Laufleistungen allein sind kein Problem. Wichtig ist, dass die Karosserie gut in Schuss ist. Es darf kein 'runtergerocktes' Fahrzeug sein. Wenn Schweißen oder Lackieren nötig ist, sollte man es lassen." Aktuell bietet die Firma den Umbau für VW Bulli T5 und T6 an. Für März 2022 streben die Tüftler eine Homologation an. Die eretzt dann die Einzelzulassung durch die Prüforganisation.



Zoom Zurück in die Zukunft: Die Beleuchtung des Naext-Kompensators wechselt regelmäßig die Farbe.