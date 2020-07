Der angebotene T6 California scheint gut gepflegt worden zu sein. Er wirkt sauber und ordentlich.

VW

T6 California

Gebrauchtwagen mit Garantie 46.980 ‚ā¨ Volkswagen T6 California 2.0 TDI Beach Edition Ausstelldach abnehmbar, Diesel 59.500 km 59.500 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 02/2016 02/2016 Anfragen Volkswagen T6 California 2.0 TDI Beach Edition Ausstelldach abnehmbar, Diesel + Zum Inserat Diesel, 6.4 l/100km (komb.) CO2 170 g/km* In Kooperation mit

VW

Der angebotene Bus ist in der Farbelackiert und wurde imzum ersten Mal zugelassen.stehen auf dem Tacho, in den Papieren tauchen laut Anzeigeauf. Der Bulli wird sowohl alsals auch alsbeschrieben. Seinstarker Diesel knackt die. Damit eignet er sich auch f√ľr Gro√üst√§dter, die in einer Dieselfahrverbotszone wohnen. Alswar derim Einsatz, der n√§chstesteht iman. Diebeginnt bei derund endet bei einem. Auf den Fotos in der Anzeige sind zus√§tzlich zurdesein, eineundzu sehen.Der H√§ndler m√∂chte gernehaben. Darin sind dieund beim Kauf √ľber die Gebrauchtwagenb√∂rse von AUTO BILD auch eineenthalten. Zudem zeigen die Fotos die am Auto montierten Schilder mit der Aufschrift "". Potenzielle Interessenten k√∂nnen sich dar√ľber freuen, denn diesend√ľrfen nur Gebrauchtwagen f√ľhren, die in einem vondefinierten Check ihrenunter Beweis gestellt haben.