Die Alufelgen gibt's in 19 oder 20 Zoll. Ansonsten ist dieser T6.1 außen noch Serie – später dürfte Abt sich auch um die Karosserie kümmern.

Per Steuergerät steigert Abt Sportsline die Leistung der beiden stärkeren Dieselmotoren.Diese Stufe befindet sich noch in der Entwicklung und ist ab März 2020 verfügbar. Für die Tieferlegung sorgt ein verstellbares Bilstein-Gewindefahrwerk, das den Bus um 40 bis 70 Millimeter tieferlegt. Alternativ sollen bald auch Fahrwerksfedern verfügbar sein. Verschiedene Alufelgen (19 bis 20 Zoll) lassen den Bulli sportlicher auf der Straße stehen. Die Alus kosten zwischen 2600 und 3530 Euro.Das Gewindefahrwerk steht für 2055 Euro in der Preisliste. Alle Preise verstehen sich inklusive TÜV und – außer bei den Felgen – inklusive Einbau. Der VW T6.1 Multivan startet aktuell bei 41.435 Euro.