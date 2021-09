it dem VW Taigo bringt Volkswagen ein Modell aus Brasilien nach Europa.soll vor allem Kunden ansprechen, die im Alltag nicht allzu viel Platz brauchen und trotz eines kompakten Fahrzeugs Wert auf ein auffälliges Design legen. Und das ist den Wolfsburgern beim Taigo definitiv gelungen: Nicht nur die nach hinten abfallende Dachlinie sorgt für einen einmaligen Auftritt, auch das markante VW-Markengesicht mit LED-Leuchten und einem breiten Kühlergrill steht dem kompakten SUV-Coupé bestens.. Wer das neueste SUV-Modell aus Wolfsburg sein Eigen nennen will, der muss mindestensauf den Tisch legen. Oder er umgeht die hohe Kaufsumme

Wer das Schwestermodell des VW T-Cross als potenziellen Kandidaten im Visier hat, der legt vor allem Wert auf eine gesunde Mischung aus Alltagstauglichkeit und ein paar ausgewählten Annehmlichkeiten. Bereits in der Basisversion verfügt das stylisch angehauchte SUV über eine (manuelle) Klimaanlage , ein digitales Cockpit, ein Multifunktionslenkrad sowie DAB+. Auch in puncto Sicherheit hat der VW Taigo einiges zu bieten: Der Notbremsassistent "Front Assist" ist ebenso serienmäßig an Bord wie der Spurhalteassistent "Lane Assist" und LED-Scheinwerfer . Natürlich lässt sich der Taigo mit drei höherwertigen Ausstattungsvarianten und zahlreichen Extras noch weiter aufwerten. Das wiederum treibt auch den Preis der monatlichen Leasingrate in die Höhe.