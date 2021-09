Mit dem Taigo hat VW ein jetzt ein kleines SUV-Coupé im Portfolio. Betrachtet man die Abmessungen, ist er mit dem T-Cross vergleichbar, auch wenn er mit 4,27 Meter etwas länger und einer Höhe von 1,50 Meter einen Tick flacher ist. Die Breite (1,76 Meter) und der Radstand (2,56 Meter) sind aber fast identisch. Trotz der abfallenden Dachlinie büßt der Taigo übrigens kaum Kofferraumvolumen gegenüber seinem Bruder mit regulären Heck ein: Gerade einmal 17 Liter kostet die sportliche Form, sodass immer noch 438 Liter in den Gepäckraum passen. Die Basisversion des SUV-Coupés ist mit 19.350 Euro ziemlich fair eingepreist, trotzdem lässt sich noch sparen – und das, obwohl das Auto noch nicht einmal bei den Händlern steht! Denn der Marktstart ist eigentlich erst im Dezember 2021, konfigurieren kann man den Taigo natürlich trotzdem schon. Beim Anbieter carwow lassen sich aktuell bis zu 4065 Euro sparen (Stand: 21.09.2021).

Am meisten Rabatt gibt es auf die Top-Ausstattung mit dem größten Motor . Hier arbeitet ein 1,5-Liter-Benziner unter dem Blech und erzeugt 150 PS sowie 250 Nm. Das Schalten übernimmt ein Siebengang-DSG. Für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h benötigt der Taigo zwar ganze 8,3 Sekunden, trotzdem ist erst bei 212 km/h Schluss. Die höchste Ausstattung ist natürlich die sportliche R-Line mit sportlichen Schürzen, 17-Zoll-Felgen, serienmäßigen Matrix-LED- Scheinwerfern , Lederlenkrad mit Schaltwippen, Edelstahlpedalen und beheizbaren Sportsitzen für Fahrer und Beifahrer. Serienmäßig sind außerdem ein acht Zoll großer digitaler Tacho und ein ebenso großer Zentralbildschirm, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel. Verschiedene Assistenten wie Spurhalteassistent , Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent und Berganfahrassistent sind sowieso immer Serie.(Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Die günstigsten Angebote gibt es dort ab 27.950 Euro.

Natürlich gibt es auch in den anderen Konfigurationen Rabatte. Nehmen wir zum Beispiel die Ausstattung Life zusammen mit dem Basisbenziner. Der Dreizylinder leistet 95 PS und wird über ein Fünfgang-Getriebe geschaltet. Serienmäßig sind hier zum Beispiel eine Einparkhilfe , die schwarze Dachreling und 16-Zoll-Alufelgen. Laut Liste wären eigentlich 22.440 Euro fällig,. Hier lassen sich also immer noch 2168 Euro sparen, also rund zehn Prozent.