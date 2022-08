Der VW Taigo ist ein wahrer Exot, denn ursprünglich stammt er aus Brasilien. Dort fährt die Coupé-Variante des VW T-Cross unter dem Namen " Nivus " bereits seit Sommer 2020 – in Deutschland erst seit Dezember 2021. In der Basis kommt das kompakte SUV als 1.0-TSI mit 95 PS, einer Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h und einem Kofferraumvolumen von 455 Litern. Der Preis startet bei 20.460 Euro, für Privatkunden wird es aber dank eines aktuellen Leasing-Deals noch günstiger!





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den VW Taigo mit manuellem Fünfgang-Getriebe und Frontantrieb aktuell für nur 99 Euro brutto im Leasing . Das Angebot gilt jedoch nur bis zum 30. September 2022!

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Für 99 Euro brutto im Monat kann das Kompakt-SUV zwei Jahre lang insgesamt 20.000 Kilometer gefahren werden. Diese Parameter lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen, eine Nachfrage beim Händler kann sich aber lohnen.

Zwei Jahre VW Taigo fahren für 5671 Euro



Zu der monatlichen Leasingrate kommen die Werksauslieferungskosten in Höhe von 795 Euro brutto sowie eine Sonderzahlung von 2500 Euro brutto hinzu. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 5671 Euro brutto (24 mal 99 Euro plus 795 Euro plus 2500 Euro).

Dafür erhalten Privatkunden den Taigo in der Lackierung Ascotgrau und mit einem schwarzen Innenraum. Zur Serienausstattung gehören außerdem folgende Highlights: ein Multifunktionslenkrad, eine Müdigkeitserkennung, ein digitales Cockpit, eine Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter und ein Berganfahrassistent.