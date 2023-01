Wer sich für den VW T-Cross interessiert, aber eine elegantere Karosserieform bevorzugt, der liegt beim Taigo goldrichtig. Das SUV-Coupé fährt bereits seit Sommer 2020 unter dem Namen Nivus auf den Straßen Brasiliens, seit Ende 2021 als Taigo auch in Deutschland. In der 95 PS starken Basisversion kostet der Taigo mindestens 20.460 Euro. Etwas mehr Ausstattung gibt es beispielsweise mit der Variante "Life". Für Privatkunden wird es aktuell aber deutlich günstiger, denn die können den Taigo zu attraktiven Konditionen leasen.

Ein Jahr VW Taigo fahren für 2667 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 999 Euro brutto beachten. So ergeben sich über ein Jahr Gesamtleasingkosten von 2667 Euro brutto (12 mal 139 Euro plus 999 Euro). Wichtig: Der Taigo hat eine Tageszulassung und wurde bereits 50 Kilometer gefahren. Das bedeutet jedoch auch, dass das Kompakt-SUV sofort verfügbar ist.