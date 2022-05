Der VW Tiguan ist das Schweizer Taschenmesser unter den SUVs. Er bietet viel Platz, eine riesige Motorenpalette und unzählige Ausstattungsmöglichkeiten. Als 320 PS starker Tiguan R kann er sogar richtig sportlich sein, kostet mit 61.920 Euro brutto allerdings auch mehr als doppelt so viel wie die Vernunftsversion als 130 PS starker Benziner, die es ab 30.625 Euro brutto gibt. Wer richtig sparen möchte, sollte sich das aktuelle Leasingangebot ganz genau anschauen!





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) haben Gewerbekunden aktuell die Chance, den VW Tiguan 1.5 TSI mit 130-PS-Benziner und Handschaltung für super günstige 99 Euro netto pro Monat zu leasen . Bevor Interessenten sich allerdings zu früh freuen, sollte erwähnt werden, dass bei diesem Angebot eine einmalige Sonderzahlung in Höhe 3999 Euro netto fällig wird. Somit ergibt sich eine Leasingrate von 265,63 Euro netto.

Gesamtleasingkosten in Höhe von 6375 Euro netto



Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate mit 10.000 Freikilometern pro Jahr. Sollten andere Laufzeiten oder Kilometerpakete gewünscht sein, lohnt sich eine Anfrage beim Leasingpartner. Gut ist, dass die Überführungskosten (Werksauslieferung) bereits in der monatlichen Leasingrate inkludiert sind und nicht noch zusätzlich obendrauf kommen. Unterm Strich ergeben sich somit Gesamtleasingkosten in Höhe von 6375 Euro netto (99 Euro mal 24 plus 3999 Euro).