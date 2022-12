Trotz seines Alters von mehr als sechs Jahren ist der aktuelle VW Tiguan immer noch ein echter Verkaufsschlager – das SUV hat den Golf als erfolgreichstes aktuell erhältliches Modell längst abgelöst. Die Gründe sind so vielfältig wie die erhältlichen Tiguan-Varianten. In erster Linie gilt aber natürlich: Der Tiguan ist ein Alleskönner! In der Basisausstattung kostet der Tiguan aktuell ab 31.545 Euro, doch im Leasing gibt es das SUV immer wieder zu attraktiven Konditionen!