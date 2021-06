eine mehrmonatige Testfahrt mieten. Die beste Möglichkeit, das zu tun, bietet das äußerst flexible Auto-Abo: Nach einer Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kann der Tiguan ohne Angabe von Gründen monatlich wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo meist teurer als das Leasing, dafür aber auch deutlich flexibler. So sind in der monatlichen Rate bereits alle Kosten wie In den vergangenen Jahren kam es nur selten vor, dass der VW Tiguan nicht die Zulassungsstatistik angeführt hat. Wer selbst einmal erfahren möchte, warum so viele Fahrer auf das zuverlässige SUV setzen, der muss nicht gleich den Kaufpreis von 29.310 Euro brutto investieren – denn das VW-SUV lässt sich ganz einfach fürmieten. Die beste Möglichkeit, das zu tun, bietet dasNach einer Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kann der Tiguan ohne Angabe von Gründen monatlich wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo meist, dafür aber auch deutlich. So sind in der monatlichen Rate bereits alle Kosten wie Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Zulassung, Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – auch die zur Jahreszeit passenden Reifen sind inklusive. Nur die Tankkosten muss der Fahrer noch drauflegen.

Hinweis VW Tiguan im Auto-Abo bei ViveLaCar zum Angebot Pfeil

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es derzeit gleich zwei VW Tiguan in der Ausstattungsvariante "Life". Wer einen der beiden Wolfsburger ganz unverbindlich durch den Alltag bewegen will, der muss ihn nicht sofort kaufen, sondern kann den Volkswagen bereits ab 597,90 Euro pro Monat mieten. Am Ende der dreimonatigen Mindestlaufzeit belaufen sich die Gesamtkosten also auf weniger als 1800 Euro. Vor versteckten Zusatzkosten und weiteren Gebühren muss man bei ViveLaCar keine Angst haben. Aktuell gibt es auch die deutschlandweite Lieferung für nur einen Euro dazu.

Bestseller-SUV VW Tiguan im Auto-Abo mit 800 Freikilometern



Besonders attraktiv ist dieses Angebot, da in der monatlichen Rate von 597,90 Euro brutto bereits 800 Freikilometer enthalten sind. Vielfahrer und Berufspendler können aber jederzeit mehr buchen: ViveLaCar bietet für den VW Tiguan insgesamt vier verschiedene Kilometer-Pakete zwischen 800 und 2500 km pro Monat an. Mit steigenden Freikilometern klettert aber auch die monatliche Rate nach oben.



Hinweis Opel Grandland X im Auto-Abo bei ViveLaCar zum Angebot Pfeil

(Das sind die Vorteile des Auto-Abos!) Bei 1500 Kilometern im Monat muss man für das variable SUV fast 100 Euro zusätzlich zahlen, für das XXL-Paket mit 2500 km werden 784,90 Euro monatlich fällig. Dieses System bietet aber im Vergleich zum Leasing einen großen Vorteil: Die Pakete können monatlich gewechselt werden und lassen sich so ganz einfach an den eigenen Bedarf anpassen.

VW Tiguan im Wert von 40.332 Euro