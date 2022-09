Souverän und praktisch. Nicht ohne Grund war der VW Tiguan 2021 auf Platz der drei der beliebtesten Modelle in Deutschland. Stärker waren nur noch VW T-Roc und VW Golf . In der Basis kostet das SUV 31.545 Euro. Dann leistet der Tiguan 130 PS, ein maximales Drehmoment von 220 Nm, fährt mit Frontantrieb und manuellem Sechsgang-Getriebe, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h und verfügt über ein Kofferraumvolumen von 615 Litern. Wenn das SUV auch ohnehin schon preiswert ist, wird es für Privatkunden dank eines aktuellen Leasing-Deals noch günstiger.





( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Und es gibt sogar noch etwas Ausstattung obendrauf. Denn bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können private Kunden den VW Tiguan Life 1.5 TSI für nur 199 Euro brutto monatlich leasen . Dafür kann der Wolfsburger 36 Monate jeweils 10.000 Kilometer im Jahr gefahren werden. Auf den ersten Blick lassen sich diese Parameter nicht anpassen, doch eine Nachfrage beim Händler kann sich lohnen.

Drei Jahre VW Tiguan für 10.734 Euro fahren



Zusätzlich zur monatliche Leasingrate müssen Kunden die einmalige Sonderzahlung von 2980 Euro brutto beachten. Außerdem kommen 590 Euro brutto Bereitstellungskosten hinzu – inklusive Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 10.734 Euro brutto (36 mal 199 Euro plus 2980 Euro plus 590 Euro).



Da es sich hierbei um ein Bestellfahrzeug handelt – leider gibt es keine Angaben zur Lieferzeit – ist der Tiguan noch frei konfigurierbar. Der VW kommt aber serienmäßig bereits mit einigen Highlights: Multifunktionslenkrad aus Leder, Müdigkeitserkennung, Klimaanlage, Spurhalteassistent, acht Lautsprecher, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und Fußgängererkennung.