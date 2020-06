Platz 1 mit 546 von 800 Punkten: Skoda Kodiaq RS 2.0 Bi-TDI 4x4. Perfekte Kombination aus Sportlichkeit und Alltagsnutzen. Feines Interieur, toll abgestimmtes Fahrwerk. Echt clever! (Basispreis: ab 49.990 Euro; bei carwow.de mit einer Ersparnis von bis zu 9624 Euro.) Perfekte Kombination aus Sportlichkeit und Alltagsnutzen. Feines Interieur, toll abgestimmtes Fahrwerk. Echt clever!

VW Tiguan Allspace zum Beispiel kommt aus Puebla in Mexiko, dafür bauen sie den Seat Tarraco im Stammwerk Wolfsburg. Der Skoda Kodiaq, Dritter im Bunde der 4,70-Meter-SUVs mit Golf-Technik, rollt im tschechischen Kvasiny vom Band, aber auch in China, Russland, Indien, Kasachstan und der Ukraine. Wir testen hier zwei dieser XXL-SUVs, beide mit Zwoliter-Vierzylinder-Diesel, 240 PS und Allrad. Und wollen wissen: Ist der Kodiaq RS etwa der bessere Tiguan?

Auch beim Sound ist der Kodiaq sportlicher unterwegs

RS wie rasend schnell. Oder rasant sonor. Skoda baut mit dem Kodiaq RS nicht nur das 240-PS-Super-SUV, sondern kombiniert das auch noch mit der Dynamic Sound Boost. Der errechnet auf Basis der Fahrdaten einen künstlichen Klang und erzeugt daraus mit einem Lautsprecher in der Nähe der Endrohre die passende Musik. Kann man natürlich abschalten, wenn es zu sehr nervt. VW hat beim Tiguan Allspace derlei Spielereien gar nicht erst zugelassen. Der XXL-Tiguan hat die gleiche Motor-Getriebe-Kombination wie der Kodiaq, also den großen Diesel, das Siebengang-DSG und Allrad. Er ist 21 Zentimeter länger als der Normalo-Tiguan und misst wie der Skoda 4,70 Meter. Der Vorteil des Raumzuwachses: In den Kofferraum passt eine dritte Sitzreihe, zugestiegen wird hinten rechts. Da wollen aber nur kleine Kinder und auch nur für die Kurzstrecke rein, für alle anderen ist das nichts. Kostet bei VW 750 und bei Skoda 950 Euro Aufpreis.

Im Tiguan vermissen wir die cleveren Detaillösungen

In der Allspace-Variante des Tiguan ist genauso viel Platz wie im Kodiaq, der aber im Detail pfiffiger ist. Das Platzangebot ist schnell erzählt: Die beiden geben und nehmen sich nicht viel. Wir bewerten Kodiaq und Tiguan als Fünfsitzer, das heißt Kofferraumvolumen bis zu 1960 Liter (Kodiaq, Tiguan: 1920), variable Rückbank, die verschiebbar ist und deren Lehnen in der Neigung verstellbar sind. Und doch gibt's Unterschiede: Beim Skoda ist das Heckrollo sauber geführt, einmal einen sanften Klaps geben, es fährt zurück. VW baut es lose ein. Bei VW vermissen wir die Clever-Lösungen, für die wir Skoda loben: Eiskratzer in der Tankklappe, Taschenlampe im Kofferraum, Regenschirme in den Türen, Rollo an den hinteren Seitenscheiben. Ein Aufbewahrungsfach für den Schlüssel, wo er bei VW auf billigem Plastik hin und her rutscht. Und ein Drehregler für laut und leise im Lenkrad, wo VW nur Tasten hat.

Gleicher Motor, gleiches Getriebe, gleicher Allrad, also gleiche Technik. Ja, gibt's denn da einen Unterschied? Oh ja! Merken wir zuerst auf unserer Messstrecke, auf der wir alle Testwagen ans Limit bringen, also zehnmal von 100 auf 0 km/h bremsen, Elchtest fahren, Slalom, Iso-Kurve, Spurwechsel. Mit warmen Reifen und Bremsen steht der Kodiaq nach 36,1 Metern, der große Tiguan erst nach 37,3. Über einen Meter Unterschied! So was kann an den Reifen liegen, der Tiguan steht auf Pirelli Scorpion Verde, der Kodiaq auf Conti SportContact 5.

Die Unterschiede beim Fahren sind durchaus spĂĽrbar

Gleiche Technik, anders abgestimmt: In Fahrt fühlen sich Kodiaq und Tiguan doch unterschiedlich an. Wir merken die Unterschiede aber auch im direkten Dynamik-Vergleich beider Autos. Der Tiguan wird beim schnellen Spurwechsel weicher auf der Hinterhand, entwickelt dann nicht mehr so viel Grip an der Hinterachse wie der Kodiaq. Oder anders: Auf der Autobahn bei Tempo 150 eine kleine Lenkbewegung, weil man ausweichen will, und das Tiguan-Heck fühlt sich leicht an, wo der Kodiaq an der Straße klebt, als wäre nichts gewesen. Kein Sicherheitsmangel, eher eine fahrdynamische Feinheit. Denn insgesamt haben sie den Kodiaq straffer abgestimmt. Klar, ist ein RS, deshalb darf auch die Lenkung einen Tick schwergängiger sein, fühlt sich sportlicher an. So gewinnt der Skoda das Fahrdynamik-Kapitel mit vier Punkten Vorsprung, ist bei Fahrsicherheit, Agilität, Lenkung und Bremsen jeweils einen Punkt besser.

Und beim Komfort? Da muss der sportlichere Skoda nicht etwa Federn lassen. Er hat ebenso wie der Tiguan das Verstellfahrwerk, federt Unebenheiten wie Bodenwellen und FrostaufbrĂĽche elegant weg. So elegant, dass wir beiden 26 von 30 Punkten bei der Federung geben, da kommen in dieser Fahrzeugklasse nicht viele ran. Dass der Kodiaq auch im Kapitel Komfort vorn liegt, hat er seinen Sitzen zu verdanken. Bester Seitenhalt, integrierte KopfstĂĽtze, elektrisch. Da kann der Tiguan nicht mithalten.

Das Fazit: 50.000 Euro sind eine Menge Geld für ein SUV, der auf dem MQB-Baukasten steht. Fürs Geld gibt's mit dem Skoda Kodiaq RS den besten Gegenwert. Kraftvoller Motor, tolles Fahrwerk, sportliches Interieur. Der VW Tiguan Allspace ist teurer, bietet aber nicht mehr Nutzen als der RS.