Das Tiguan Facelift scheint ähnliche Scheinwerfer zu bekommen wie der Golf 8 (hier im Bild).

In der Seitenansicht hat sich am Tiguan demnach nichts verändert,. Vermutlich handelt es sich beim VW-SUV um die "R-Line"-Variante, denn sowohl Felgen als auch Karosserieanbauteile machen einen sportlich angehauchten Eindruck.Eigenartig ist die helle Umrandung der Nüstern. Entweder handelt es sich dabei um eine Leuchtgrafik oder um einen Chromrand.Gerade die in den Kotflügelbereich auslaufenden Spitzen entsprechen der achten Golf-Generation.