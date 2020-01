M

Hier geht's zum Angebot VW Touareg 4.2 V8 TDI

Im üppig ausgestatteten Innenraum wird's speziell: Hier ist (fast) alles in Brauntönen gehalten!

it dem Touareg brachte VW Anfang der 2000er das erste Oberklasse-SUV auf den deutschen Markt. Für die Marke ein mutiger Schritt, schließlich waren die Wolfsburger zuvor nicht besonders aktiv im Hochpreis-Segment. Der über zwei Tonnen schwere Touareg startete bei knapp 40.000 Euro und war damit mehr als doppelt so teuer wie das Erfolgsmodell Golf. Der Mut zahlte sich aus, und das SUV wurde zum Verkaufshit. Das hat sich bis heute nicht geändert: 2019 stellte Volkswagen bereits die dritte Generation des SUVs vor, das in Sachen Komfort, (Zug-)Leistung und Offroad-Fähigkeiten zu den Besten seiner Klasse zählt. Der Haken? In der Regel der Preis. Heute sogar noch mehr als früher, denn der aktuelle Touareg startet mittlerweile bei 60.000 Euro.Im bayerischen Ochsenfurt etwa steht dieser bezahlbare VW Touareg V8 TDI zum Verkauf! Es handelt sich um einen Touareg der zweiten Generation, der im April 2012 erstmals zugelassen wurde und seitdem 123.500 km abgespult hat. Das schwarze SUV stammt aus erster Hand und ist scheckheftgepflegt. Dem Ermessen nach befindet sich der Wagen in einem guten Zustand, auf den Inseratsfotos wirkt er innen und außen makellos. Der TÜV wird beim Kauf erneuert, verspricht der Händler – zudem gibt er eine Garantie auf den Wagen. Besonders interessant bei dem auf den ersten Blick eher unauffälligen Touareg ist die Innenraumgestaltung. Das Interieur ist hauptsächlich in Brauntönen gehalten, braune Ledersitze, braunes Lenkrad und braunes Holz bestimmen das Bild. In der Cockpitmitte prangt ein großes Touchscreen-Display mit Navi-Infotainment. Weiterhin sorgen Sitzheizung, Klimaautomatik, Rückfahrkamera und Tempomat für den nötigen Komfort.