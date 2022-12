Als der VW Up GTI 2017 präsentiert wurde, war er für viele VW-Fans der legitime Nachfolger der legendären Golf 1 GTI. Abmessungen und Fahrleistungen der beiden GTI sind nahezu identisch. Der Up wird von einem kleinen 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo angetrieben. Hier treffen 115 PS auf nur 1005 Kilo. Klingt eher unspektakulär, doch der nur rund 3,60 Meter kurze Up ist eine echte Fahrspaßmaschine.