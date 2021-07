E

s ist ratsam, aber nicht immer leicht für E-Autobesitzer, sich einefürsanzuschaffen. Liegen die baulichen Voraussetzungen vor ( so kommen auch Mieter und Wohnungsbesitzer zu einer privaten Ladestation )? Welche Qualität soll es sein ( so haben AUTO BILD, Dekra und ADAC getestet )? Und was soll der Spaß kosten?