Wer sein Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt verkaufen möchte, stellt sich natürlich zuerst die Frage: Was ist mein Auto noch wert? Die Nennung eines realistischen Preises erhöht die Chance auf einen erfolgreichen Verkauf. Denn natürlich will man das Fahrzeug nicht unter Wert verkaufen. Ein überhöhter Preis schreckt Kaufinteressenten dagegen von vornherein ab. Doch welche Möglichkeiten gibt es, an eine realistische Einschätzung zu kommen? AUTO BILD liefert einen Überblick!