So kommen wir auf rund 500 Millionen Wäschen pro Jahr, weiß der Bundesverband freier Tankstellen (bft). Klar, dass da nicht alles rund läuft, wenn die Bürste rund läuft: Kratzer auf dem Lack, abgerissene Tankdeckel, Riefen in Alufelgen oder stecken gebliebene Autos: Welche Rechte und Pflichten haben Kunden und Betreiber? Wie kann man Schäden vermeiden? Und was tun im Streitfall?