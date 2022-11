Auf der Suche nach alternativer, klimafreundlicher Antriebsenergie drückt das Fraunhofer IFAM gewissermaßen auf die Tube. Die Forscher aus Dresden haben eine Methode entwickelt, Wasserstoff ) in einer Paste zu binden – und sie so vielfältiger einsetzbar zu machen.

Bislang wurde Wasserstoff als Gas in Tanks gespeichert und anschließend in Autos gepumpt, wo er mit 700 Bar Druck komprimiert wird. Zum Vergleich: Der Druck in einem Autoreifen liegt bei 2,5 Bar. Für den Wasserstoff braucht es also extrem stabile Tanks.