ast jeder kennt ihn: Der Weinsberg CaraCompact Edition Pepper ist so was wie der Golf unter den Wohnmobilen . Ein unkomplizierter Begleiter, der mit inneren Werten glänzt und dank modernem Design auf der Höhe der Zeit ist. In einem Punkt unterscheidet er sich allerdings stark von seinem automobilen Pendant: Er ist schon im Serientrimm bestens ausgestattet.Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund, warum der Pepper so bekannt ist.