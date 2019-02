A

Welches Auto ist das richtige: Porsche-Edition! zur Galerie

UTO BILD-Redakteure helfen bei der Suche nach dem richtigen Auto!unserer neuen Serie:Hassan ist Porsche-Fan und fährt im Alltag Cayenne . Fürs Wochenende sucht der Hamburger einen Porsche zum Spaßhaben. Die Kriterien: Der Zweit-Porsche soll möglichstsein, und das schnelleist ein Muss. Die Baureihen 964, 993 und 996 sind also schon mal keine Option, schließlich gab es die älteren 911-Modelle nur als Handschalter oder mit Tiptronic. Auch Sportgeräte wie der Cayman GT4 fallen weg, das Topmodell gab es nur mit Sechsgang-Handschaltung. Dafür ist Hassan offen, was die Karosserieform angeht. Cabrio oder Coupé : egal. Nur mit dem 911 Targa kann er sich nicht so recht anfreunden. Bleibt noch die Frage nach dem: Zwischenundwürde Hassan für seinen Traum-Porsche lockermachen.