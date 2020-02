er Westfalia Club Joker passt sich zum Modelljahr (2020) vor allem äußerlich an. Durch das neue Basisfahrzeug VW T6.1 profitiert der Camper von der moderneren, dynamischen Optik des aufgefrischten VW Bullis. Am markantesten stechen hier der neue Kühlergrill mit Chromspange sowie die neuen VW-Scheinwerfer hervor. Beim Fahren profitiert man von neuen Assistenzsystemen (z.B. Berganfahr- und Seitenwindassistent). Auch Innen gibt es etwas Neues: So bietet der neue VW Bus ein umgestaltetes Cockpit mit neuem Infotainment und moderner Instrumententafel. Was der VW T6.1 sonst noch zu bieten hat, lesen Sie hier

Wichtigstes Merkmal des Club Joker: Das Heckbad.

Am Wohnkonzept des seit 2012 erhältlichen Westfalia Club Joker hat sich jedoch nichts geändert. Es ist weiterhin ein kleines Bad mit Kassettentoilette an Bord – eine Besonderheit in dieser Klasse, die dem Westfalia Club Joker zu seiner Beliebtheit verholfen hat. Wem die Dusche an Bord zu klein ist, der kann die Außendusche am Heck des Wohnmobils nutzen. Für die Wasserversorgung stehen 70 Liter Frischwasser bereit, die mithilfe des Zehnliter-Wasserboilers erwärmt werden können.