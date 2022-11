Plug-in-Hybride (PHEV) gelten als Brückentechnologie. Das andere Ufer, an dem die alltagstauglichen rein elektrischen Autos stehen, ist fast erreicht. Die Kaufprämie für PHEV läuft am 1. Januar 2023 aus, nur steuerlich werden die Hybride mit Stecker noch gefördert; für Dienstwagenfahrer.

Wenn der Verbrenner anspringt, wird es laut und ruppig

Die erste Testfahrt in dem 2,5-Tonnen-SUV zeigt ein Auto, dem man sein Gewicht anmerkt. Ein E-Motor mit 183 PS treibt die Hinterachse an, vorn arbeiten ein 163-PS-Elektromotor und ein Zweiliter-Turbo ausschließlich gemeinsam. Die Fahrt in reinem EV-Betrieb ist ordentlich, trennt den Verbrenner aber nicht komplett ab.

Sobald das Fahrpedal mehr als 80 Prozent durchgetreten wird, springt der Verbrenner immer an. Und dann wird es laut und ruppig. Man spürt schnell, dass Ottomotoren nicht die Stärke der Chinesen sind. Das Fahrwerk ist abwechselnd polternd und schwammig, auch kleinere Schlaglöcher spürt man im Rücken. Dabei sind die belüfteten Massagesitze eigentlich in Ordnung.

Head-up-Display ist serienmäßig an Bord

Drei Bildschirme plus Head-up-Display: Der Gangwahlhebel erinnert an den Toyota Prius.

Auf der freischwebenden Mittelkonsole wird unter dem 14,6-Zoll-Display das Klima über einen dritten Touchscreen bedient. Das alles funktioniert leider nicht intuitiv. Zu oft verirrt man sich in Untermenüs. Die vielen Schalter am Lenkrad sind ebenfalls nicht " smart premium", wie Wey sich selbst bezeichnet.

Die Sprachsteuerung funktioniert leidlich