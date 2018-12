B

Motoröl

ei Minusgraden im Winter ist ein schlecht gewartetes Fahrzeug frostgefährdet:und schlimmstenfalls zu teuren Schäden führen. Deswegen ist es empfehlenswert, das Auto vor Einbruch der kalten Temperaturen einem kleinen Winter-Check zu unterziehen. Schrauberlaien gehen dafür am besten in die Werkstatt . Schon für 20 Euro bekommt man dabei eine kleine Inspektion in Sachen Winter-Tauglichkeit. Vieles lässt sich aber auch selbst machen. Hier kommen die wichtigsten Punkte, an die Sie dabei denken sollten.