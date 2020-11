angelhafte Bereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen kann Auswirkungen auf die Kfz-Versicherung haben. Das gilt insbesondere dann, wenn der Kälteeinburch nicht überraschend gekommen ist, sondern schon seit einigen Tagen andauert und mit Behinderungen etwa durch Schneematsch zu rechnen war. Zwar reguliert die Kfz-Haftpflichtversicherung eines Unfallverursachers grundsätzlich den Schaden des Opfers. Allerdings kann sie den eigenen Versicherungsnehmer, der ohne Winterreifen unterwegs war, im Nachgang mit bis zu 5000 Euro in Regress nehmen. Auch kommt gegebenenfalls die Kasko für Schäden am eigenen Auto nur zum Teil auf.Aber auch beim Unfallopfer kann falsche Bereifung zum Problem werden: Lässt sich etwa nachweisen, dass dessen fehlende Winterbereifung zum Unfall beigetragen hat – weil sich zum Beispiel der Bremsweg drastisch verlängert hat – muss das Unfallopfer mit einer Mithaftung rechnen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers ersetzt den Schaden dann nicht mehr komplett, sondern nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Besonders prekär kann sich das bei Personenschäden auswirken, wenn es um Schmerzensgeld, Verdienstausfall oder Rentenzahlungen geht.

In Deutschland gibt es zwar keine allgemeine Winterreifenpflicht für einen festgelegten Zeitraum im Winter. Die Straßenverkehrsordnung schreibt jedoch eine geeignete Bereifung bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte vor – was einer situativen Winterreifenpflicht entspricht. Wer diese Regel missachtet, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg: Einen Punkt und ein Bußgeld von mindestens 60 Euro kassieren alle, die die Polizei bei Winterwetter mit Sommerreifen antrifft. Wird der Verkehr durch die falschen Reifen behindert, gefährdet oder kommt es gar zum Unfall, kann das Bußgeld auf bis zu 120 Euro steigen. Seit Juni 2017 droht übrigens auch dem Fahrzeughalter ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro, wenn er es zulässt, dass sein Auto bei Schnee oder Glatteis ohne Winterreifen gefahren wird.