Kastenwagen sieht der Transit richtig schneidig aus und ist trotzdem geräumig genug, um gut als Reisemobilbasis zu funktionieren. Das sanfte Facelift des Transporters nahm Karmann als Anlass, auch den Look der Dexter-Modelle auf Ford-Basis zu überarbeiten.

Weiße Ware: Der Ford Transit bietet sich als tolle Reisemobil-Basis an. ©Sven Krieger / AUTO BILD DAS IST ER: Statt angestaubter Holzoptik erstrahlt der Sechs-Meter-Kastenwagen jetzt in mattem Weiß und Grau. Allein die Schrankfronten tragen noch hölzerne Akzente. Gepaart mit dem pflegeleichten Boden in Betonoptik liegt Karmann mit dieser Kombination voll im Trend. Auch Hersteller wie Frankia (Yucon), Volkswagen (Grand California), Kabe (Van), Technische Daten Motorisierung 2.0 TDCi EcoBlue Motor/Bauart/Zylinder/ Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/ vorn quer Hubraum 1995 cm3 kW (PS) bei U/min 125 (170) bei 3500 Nm bei U/min 405 bei 2000 Höchstgeschwindigkeit 145 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/65 R 16 C Reifentyp Conti VanContact Eco Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel Anhängelast gebremst/ ungebremst 2800/750 kg Länge/Breite/Höhe 5980/2059/2780 mm Radstand 3750 mm Hymer (Free), und Ahorn (Van 620) setzen bei der Gestaltung ihrer Kastenwagen auf einen modernen Stilmix aus hellen, schnörkellosen Oberflächen und warmen Naturmaterialien. Altbauwohnung trifft skandinavischen Stil - im Kleinformat. Die Verarbeitung der Möbel wirkt insgesamt solide. Allein die helle Kunststoffverkleidung der Wände will nicht so recht zum sonst liebevoll gestalteten Innendesign passen.

Stärken & Schwächen Stärken Schwächen - Üppige Serienausstattung - Wenig Zuladung - Kräftiger Motor (optional) - Nasszelle mit nervigem Duschvorhang - Sehr modernes Multimediasystem (optional) - Recht kleiner Abwassertank - Schickes Innendesign - Billig wirkende Wandverkleidung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Insgesamt drei Modelle bietet Karmann auf Ford-Basis an - inklusive der beiden einzigen Allradvarianten, dem Dexter 570 4x4 und dem von uns getesteten Dexter 560 4x4. Zum einen gilt das intelligente All-Wheel-Drive-System (AWD) von Ford als recht zuverlässig. Zum anderen bietet Fiat den Ducato derzeit gar nicht als Schlecht-Wege-Variante (Umbau vom französischen Offroad-Spezialisten Dangel) an, da diese nicht die aktuelle Abgasnorm erfüllt. Mit einem Startpreis von 52.890 Euro ist der Karmann auf Transit außerdem eine bezahlbare Alternative zum deutlich teureren Offroad-Sprinter oder -Crafter.

Allrad dient als Sicherheitsplus auf Untergrund mit wenig Grip. Sinnvoll für Wintercamper! ©Sven Krieger / AUTO BILD DAS HAT ER: Komfort- und Sicherheits-Features, die eigentlich in jedem Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Isoliermaterial Wand/Dach/Boden EPS/EPS/EPS Stärke Wand/Dach/Boden 30/30/50 mm Fenster 5 Dachhauben 2 Max. Innenhöhe/-breite 1980/1900 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1900x1370-1070 mm Herd 2 Flammen Kühlschrank/Eisfach 80/9 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma 6D Steckdosen 12 V/230 V/USB 1/1/1 Leuchten 7 Aufbaubatterie 75 Ah Frischwassertank 80 l Abwassertank 60 l Gasvorrat 2x 5 kg Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6d-Temp Steuer pro Jahr 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/713 Euro Werkstattintervalle 60 000 km/24 Monate Garantie Basis/Durchrostung 2/12 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/5 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 52.890 Euro Testwagenpreis 58.760 Euro * 10.000 km Jahresfahrleistung; 150 € Selbstbeteiligung Teilkasko; 300 € Selbstbeteiligung Vollkasko

Allrad dient als Sicherheitsplus auf Untergrund mit wenig Grip. Sinnvoll für Wintercamper! ©Sven Krieger / AUTO BILD DAS HAT ER: Komfort- und Sicherheits-Features, die eigentlich in jedem Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Isoliermaterial Wand/Dach/Boden EPS/EPS/EPS Stärke Wand/Dach/Boden 30/30/50 mm Fenster 5 Dachhauben 2 Max. Innenhöhe/-breite 1980/1900 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1900x1370-1070 mm Herd 2 Flammen Kühlschrank/Eisfach 80/9 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma 6D Steckdosen 12 V/230 V/USB 1/1/1 Leuchten 7 Aufbaubatterie 75 Ah Frischwassertank 80 l Abwassertank 60 l Gasvorrat 2x 5 kg Kosten/Garantien Abgasnorm Euro 6d-Temp Steuer pro Jahr 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/713 Euro Werkstattintervalle 60 000 km/24 Monate Garantie Basis/Durchrostung 2/12 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/5 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 52.890 Euro Testwagenpreis 58.760 Euro * 10.000 km Jahresfahrleistung; 150 € Selbstbeteiligung Teilkasko; 300 € Selbstbeteiligung Vollkasko

SO FÄHRT ER: Die 170-PS-Variante des Transit ist die pure Freude und geht so energiegeladen voran wie ein junges Kutschpferd. Das komfortabel abgestimmte Fahrwerk nimmt auch größeren Bodenwellen spielend die Schlagkraft. Unseren Testparcours bestand der Karmann dank perfekt abgestimmtem ESP mit Bravour. Nun bleibt nur noch die Frage, ob sich der knapp 10.000 Euro teure Komfort- und Sicherheits-Features, die eigentlich in jedem Reisemobil zur Grundausstattung gehören sollten: Fahrer- und Beifahrerairbag, Tempomat, Klimaanlage , Radio sowie elektrisch einstellbare und beheizte Außenspiegel. Unser reisefertiger Testwagen hat mit dem 170-PS-Motor (1490 Euro), einer Markise (1190 Euro) und dem Ford-Media-Paket (3190 Euro) lediglich drei zusätzliche Posten auf der Ausstattungsliste stehen. Obwohl ein einfaches Radio ab Werk verbaut wird, lohnt sich Letzteres in jedem Fall. Das Paket beinhaltet nicht nur einen Sechs-Zoll-Touchscreen, sondern auch ein intuitiv und tadellos funktionierendes Navi, eine einfache Sprachsteuerung , eine bildstarke Rückfahrkamera, ein ganz anständiges Soundsystem und Parkassistenten vorn und hinten.Besonders das Navigationssystem ist technisch deutlich ausgereifter als die allermeisten Geräte zum Nachrüsten. Wer im Urlaub nicht auf den "Tatort" verzichten möchte, zahlt noch einmal 2490 Euro für Sat-Anlage und Fernseher. Die leistungsstarke Truma Combi 6 D (Dieselheizung) sorgt für kuschelige Nächte im bequemen, 1,90 Meter langen Querbett. Das Badezimmer fällt für einen kurzen Kastenwagen ausreichend groß aus. Auch an Ablageflächen und Halter für Zahnputzbecher, Toilettenpapier und Handtücher haben die Konstrukteure gedacht. Kritikpunkt: Der nervige Duschvorhang. Andere Hersteller haben da bessere Varianten aus klapp- und schwenkbaren Elementen. Dafür gibt's im Heck eine Außendusche. Allradantrieb lohnt. Durch den langen Radstand und die geringe Bodenfreiheit taugt der Karmann 4x4 nicht wirklich zum Offroadfahren. Das AWD-System ist eher ein zusätzliches Sicherheits-Feature, das den Transit zuverlässig dort herausgräbt, wo Fronttriebler den Abschleppwagen rufen müssen. Für Wintercamper und Strandschläfer absolut sinnvoll. Für alle anderen gibt es den Karmann Dexter 560 auch ohne Adventure-Knopf.