Wenn Sie merken, dass Ihr Auto brennt, gilt vor allen Dingen eins: Ruhe bewahren! Halten Sie an, bringen Sie Ihre Mitfahrer in Sicherheit und sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem Warndreieck und Warnblinkern ab, während Sie den Notruf absetzen. Löschversuche nur durchführen, wenn Sie sich selbst nicht in Gefahr bringen. Wenn sich der Brand im Motorraum befindet, die Motorhaube nur auf die erste Raste öffnen und durch den Haubenspalt löschen. Öffnet man sie komplett, kommt noch mehr Sauerstoff ans Feuer und entfacht es so noch mehr. Stoßweise in den Haubenspalt löschen und erst ganz öffnen, wenn keine Flammen mehr zu sehen sind. Weitere Tipps zum Löschen von Fahrzeugbränden lesen Sie hier.