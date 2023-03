Neben passendem Werkzeug ist gutes Licht der Schlüssel zum erfolgreichen Schrauben. Denn richtig reparieren kann nur, wer alle Mängel in den Tiefen des Motorraums erkennt. Hobbyschrauber greifen dabei gern zu LED-Werkstattlampen, da sie sehr helles Licht bieten und vielseitig einsetzbar sind – und das sogar ohne Steckdose: in der Einzelgarage, am Tiefgaragenstellplatz oder unterwegs bei einer Panne. Zudem sind sie stabiler als andere Lichtquellen mit dünnen Glühwendeln oder zerbrechlichen Neonröhren. Wir haben 14 Leuchten getestet – vom Billigprodukt aus dem Baumarkt bis zur über 90 Euro teuren LED-Technik aus dem Zubehörhandel.