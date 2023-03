Für fast jede Altersgruppe oder Körpergröße gibt es einen speziellen Kindersitz. Doch jedes Jahr einen neuen Sitz zu kaufen, ist teuer, weshalb sich viele Eltern für mitwachsende Kindersitze entscheiden. Diese Sitze lassen sich mit wenigen Handgriffen auf die Körpergröße des Kindes anpassen und so über viele Jahre hinweg verwenden. In der Regel sind diese Kindersitze für Kinder in einem Alter von einem bis zwölf Jahren konzipiert.