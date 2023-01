Mit der Note 1,2 (sehr gut) wird die SpezialBürste zur Entfernung von Tierhaaren von Sonax der Testsieger im AUTO BILD Test. Besonders überzeugt hat der überdurchschnittlich gute Reinigungseffekt, denn die Gummiborsten entfernen nicht nur Haare an der Oberfläche, sondern zieht auch verhakte, widerspenstige Haare tief aus dem Autoteppich heraus. Dank der praktischen Form kommt man auch in jede Ecke, in Spalten und Ritzen, von denen es in einem Fahrzeug mehr als genug gibt. Mit dem ergonomisch geformten Griff ist auch das Handling sehr einfach. Zusätzlich erweisen sich die Gummiborsten bei Teppichen als sehr materialschonend. Nach der Anwendung wird die Bürste zur Reinigung lediglich unter Wasser gehalten. Ein paar Punkte Abzug muss die SpezialBürste von Sonax dennoch verschmerzen. Sie sammelt die Tierhaare zwar zusammen, es gibt aber keinen Sammelbehälter dafür, weshalb im besten Fall immer ein Staubsauger zum Aufsammeln zur Hand sein sollte.