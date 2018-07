Aston Martin DB 5 von Lego (2018): Leak, erste Infos, Preis,

as nächste Auto aus der Lego Creators-Reihe steht fest! Es wird der Aston Martin DB5 aus "Goldfinger". Jetzt wurde das Lego-Modell auf Instagram geleakt . Das Bild zeigt eine Art Ausweis für den Besitzer, auf dem der DB5 abgebildet ist. Bereits zuvor zeigte Lego selbst ein passendes Teaserbild mit dem Schattenbild von Bond und dem Auto. Dabei handelte es sich wohl um ein Versehen, denn das Bild, das Legos ungarischer Online-Shop veröffentlicht hatte, ist inzwischen wieder von der Seite genommen. Nach einem Bericht von motor1.com wurden mit dem Teaser bereits zwei weitere Fakten genannt: Das Modell soll demnach 49.999 Ungarische Forint kosten, das entsprichtsoll am, Mitglieder des Lego VIP-Treueprogramms erhalten ihren Lego-DB5 bereits am 18. Juli 2018.

Dieses Bild war kurz im ungarischen Lego Online-shop zu sehen.

Vom Lego-Set oder dem zusammengebauten Modell gibt es bisher noch keine Fotos. AUTO BILD rechnet damit, dass am Steuer eine Lego-Ausgabe von James Bond sitzen dürfte. Da die bisherigen Creator-Modelle wie Ferrari F40, Mini Cooper, VW Käfer und Bulli sehr detailreich sind (bei den Creator-Modellen steht die Optik im Vordergrund, während bei den Technic-Modellen wie dem Bugatti Chiron die Technik oben steht), könnte das Lego-Modell auch einige Spezialfunktionen des Bond-Autos an Bord haben: Dazu zählen drehbare Nummernschilder, Maschinengewehre hinter den vorderen Blinkern, ein Schutzschild am Heck, der Schleudersitz und Klingen an den Zentralverschlüssen der Felgen.