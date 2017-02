Audi A6/BMW 5er/Mercedes E-Klasse: Test — 13.02.2017 Der neue BMW 5er ist das Nonplusultra Der neue BMW 5er legt einen Traumstart hin: Im ersten Test nach Punkten zeigt er Audi A6 und Mercedes E-Klasse, wo der Hammer hängt.

Beim neuen 5er gibt es noch Verbesserungspotenzial



Spaltmaße, Rückfahrkamera, Cockpit: Wir haben drei Dinge am 5er gefunden, die wir verbessern würden.

An der Kasse langt der Audi besonders kräftig zu



Der Älteste ist auch der Teuerste: In der gestesten Version kostet der A6 3.0 TDI quattro 69.345 Euro.





Auf geflickten Straßen gerät die E-Klasse in Bewegung



Die E-Klasse rollt auch mit Stahlfedern manierlich ab, zur Sänfte wird sie aber erst mit der Airmatic.

Sportlichen Fahrern empfiehlt sich mal wieder der BMW



Ganz großer Sport: Im neuen BMW 5er finden wir den unangefochtenen Chafdynamiker dieses Vergleichs.

Fahrzeugdaten Audi BMW Mercedes Modell A6 3.0 TDI quattro 530d E 350 d Motor V6, Turbo Reihensechszylinder, Turbo V6, Turbo Einbaulage vorn längs vorn längs vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/4 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/4 Nockenwellenantrieb Kette Kette Kette Hubraum 2967 cm³ 2993 cm³ 2987 cm³ kW (PS) bei 1/min 200 (272)/3500 195 (265)/4000 190 (258)/3400 Nm bei 1/min 580/1250 620/2000 620/1600 Vmax 250 km/h 250 km/h 250 km/h Getriebe Siebengang-Doppelkupplung Achtstufenautomatik Neunstufenautomatik Antrieb Allradantrieb Hinterradantrieb Hinterradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 255/40 R 19 Y 245/45 R 18 Y v. 245/45 R 18/h. 275/40 R 18 Y Reifentyp Pirelli PZero TM Dunlop Sport Maxx RT2 Dunlop Sport Maxx RT2 Radgröße 8,5 x 19" 8 x 18" v. 8 x 19"/h. 9 x 19" Abgas CO2 133 g/km 118 g/km 133 g/km Verbrauch* 5,9/4,6/5,1 l 5,3/4,1/4,5 l 6,3/4,4/5,1 l Testverbrauch Sportverbrauch** 8,8 l/100 km 8,5 l/100 km 9,9 l/100 km Testrunde*** 7,2 l/100 km 6, l/100 km 7,0 l/100 km Sparverbrauch**** 6,4 l/100 km 5,7 l/100 km 5,3 l/100 km Tankinhalt 73 l/Diesel 66 l/Diesel 66 l/Diesel SCR-Kat S/17 l S/21,5 l S/25 l Kältemittel R134a R1234yf R134a Vorbeifahrgeräusch 70 dB(A) 67 dB(A) 72 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 2000/750 kg 2000/750 kg 2100/750 kg Kofferraumvolumen 530 l 530 l 540 l Länge/Breite/Höhe 4933/1874–2086**/1455 mm 4936/1868–2126**/1479 mm 4923/1852–2065**/1468 mm Testwagenpreis 69.345 Euro 65.550 Euro 61.846 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Audi BMW Mercedes Beschleunigung 0–50 km/h 1,8 s 2,0 s 2,1 s 0–100 km/h 5,4 s 5,6 s 5,8 s 0–130 km/h 8,8 s 8,9 s 9,3 s 0–160 13,8 s 13,6 s 14,1 s 0–200 km/h 24,9 s 23,3 s 24,0 s Zwischenspurt 60–100 km/h 3,1 s 3,0 s 3,1 s 80–120 km/h 3,8 s 3,7 s 4,0 s Leergewicht/Zuladung 1922/458 kg 1776/569 kg 1904/486 kg Gewichtsverteilung v/h 56/44 % 51/49 % 54/46 % Wendekreis links/rechts 12,2/12,1 m 11,9/11,9 m 11,5/11,5 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,4 m 35,2 m 36,4 m aus 100 km/h warm 35,3 m 34,4 m 34,2 m Innengeräusch bei 50 km/h 54 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A) bei 100 km/h 63 dB(A) 63 dB(A) 63 dB(A) bei 130 km/h 67 dB(A) 67 dB(A) 66 dB(A) Testverbrauch - CO2 7,2 l - 190 g/km 6,6 l – 174 g/km 7,0 l – 186 g/km Reichweite 1010 km 1000 km 940 km

Andreas May Fazit Dieser Vergleich hat uns drei neue Erkenntnisse gebracht. Erstens: Wow, ist der 5er ausgewogen. Der BMW ist Sportler durch und durch, kann aber auch Benimm. Zweitens: Ui, ist die E-Klasse modern. Der Mercedes ist das fahrende Smartphone. Und drittens: Hui, ist der alte A6 noch jung. Auch bei Online-Funktionen ist er aktuell, beim Fahren kann der sechs Jahre alte Audi mit dem fast frischen Mercedes mithalten. Unterm Strich siegt der BMW deutlich. Er sieht zwar nicht wirklich neu aus, ist aber das neue Nonplusultra in der Oberklasse. Wer ihn fährt, will nicht mehr raus!



Autoren: Andreas May, Berend Sanders

SPFHSKFNM WICNW. Uups und sorry! Gerade mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt. Weiß nur noch, dass ich nachgerechnet habe, was der Testwagen mit dem Kennzeichen M-ZG 5852 kostet. 81.960 Euro! Vielleicht auch mehr. Dann: Spontanschock, Schwindel, patsch, Kopf nach vorn geklappt. Gab's zuletzt, als ich im "Manager Magazin" die Gehaltsliste von Führungskräften gelesen habe. Genau für solche Menschen sind der neue BMW 5er , die frische Mercedes E-Klasse und der über die letzten sechs Jahre quicklebendig gehaltene Audi A6 ja gemacht. Stellt sich nur die Frage: Welchen der drei soll Big Boss nehmen? AUTO BILD weiß es.Kurze Expedition nach Dienstwagen-Deutschland. Mit 4.1341 Zulassungen lag der A6 letztes Jahr vorn (Anteil an den Neuzulassungen in seiner Klasse: 35,4 Prozent), dahinter die E-Klasse (37.945, 32,5 Prozent), Dritter der 5er (30.055, 25,7 Prozent). Macht unterm Strich 93,6 Prozent für Audi BMW und Mercedes zusammen; so ein Ergebnis hatte sonst nur Erich Honecker. Ran ans Blech! Und aufgemerkt, Ihr Leckerschmecker: alles Sechszylinder-Diesel, alle zwischen 258 und 272 PS. Der BMW misst 4,94 Meter und somit einen Zentimeter mehr als der Audi, zwei als der Mercedes. Mit 54.300 Euro bietet der 5er hier den niedrigsten Einstiegspreis. Zu Recht? Na ja, in Sachen Qualität hätten wir schon jetzt drei Ideen fürs erste Facelift. Erstens: In den Übergang vom Kotflügel zur A-Säule kannst du eine Weißwurst stecken. Zweitens: Die Klappe links unterm Lenkrad ist eine Art Klapperklappe, billig gemacht. Und drittens: Die Rückfahrkamera hängt frei im Spritzwasser. Bei Schmuddelwetter hast du ein Bild wie bei der ersten Mondlandung.Bevor wir losfahren: Der BMW hat einen Reihensechser-Diesel und Hinterradantrieb, bei Mercedes schickt der V6-Diesel die Kraft nach hinten, Audi fährt mit V6-TDI und Allrad. Und alle drei kosten in der bewerteten Testwagenausstattung so viel wie 'ne Eigentumswohnung auf dem Land. Über den BMW sprachen wir ja schon: 265 PS; mit Navi, Lederausstattung, dynamischer Dämpferkontrolle, Aktivlenkung und 18-Zoll-Bereifung sind wir bei 65.550 Euro. Ausgerechnet der Älteste in dieser Runde ist am teuersten. Der Audi, der als 3.0 TDI immer Quattro-Antrieb hat, um seine 272 PS sicher auf die Straße zu bringen, kostet mit MMI-Navi, Doppelverglasung, Luftfederung, Leder, Kontursitzen sowie 19-Zoll-Alurädern 69.345 Euro. Das Schnäppchen, wenn wir das bei Preisen über 60.000 Euro sagen dürfen, kommt von Mercedes: Die 258 PS starke E-Klasse kostet mit Dynamic Body Control, Comand-Online-Navi und 18-Zöllern 61.846 Euro.Um es vorwegzunehmen: Was wir bei unseren Messfahrten auf der Teststrecke und auf unserer Komfortstrecke über Buckelpisten mit den drei Konkurrenten erlebt haben, ist ganz großes Kino. Unser Bundes-Jogi würde sagen: "Das isch allerhögschdes Niveau." Fangen wir beim Audi an. Das Siebengang-DSG leistet sich eine kleine Gedenksekunde, dann lässt der A6 die Kuh fliegen, hat dank Allrad eine Toptraktion, gefällt im Slalom mit der niedrigsten Aufbaubewegung und ist Schnellster im Pylonenkurs.Alles chico also mit dem A6? Nicht so ganz. Der V6-TDI säuselt zwar angenehm ruhig, hat von unten raus den größten Punch, ist aber auch kürzer übersetzt und dreht auf der Autobahn im letzten Gang mit 1650 Touren bei 120 km/h. Zum Vergleich: Der BMW schafft das mit 1500, der Mercedes mit 1400 Umdrehungen. Wichtig fürs Thema Wirtschaftlichkeit, und da ist der Audi mit 7,2 Litern am durstigsten (Mercedes: 7,0 Liter, BMW: 6,6 Liter). Den Mercedes schließen wir ins Herz wegen seiner direkten elektromechanisch Lenkung, die einen festen Griff verlangt. Wir mögen auch den V6, obwohl der etwas rau und dieselig ist, aber mächtig Power hat. Ja, und wir sagen Chapeau, Mercedes, zur Neunstufenautomatik, die dezent, aber schnell genug hoch- und runterschaltet. Unser Testwagen hat Stahlfedern mit adaptiven Dämpfern und eben nicht die Airmatic-Luftfederung, die den Wagen vor allem bei hohem Tempo schweben lässt. Mit Stahlfedern rollt die E-Klasse auf kurzen Wellen manierlich ab, kommen davon aber mehrere hintereinander, etwa auf einer Allee mit vielen Baumwurzeln unterm geflickten Asphalt, dann wird die Karosserie unruhig, dann arbeitet der Benz. Dazu kommt: Du merkst ihm sein Gewicht an. 1904 Kilo, nur 18 weniger als der Allrad-Audi, aber 128 Kilo mehr als der BMW. Das ist, als würde immer einer der beiden Dicken von den Wildecker Herzbuben auf der Rückbank sitzen.Mit diesem Bild im Kopf steigen wir in den 5er, treten beherzt aufs Gas und schreien vor Glück, weil der BMW zum Dank mit dem Hintern wackelt, um wenig später nach der ersten Kurve leise vor uns hinzumurmeln: "Danke, Mama, dass du mich geboren hast!" Ja, den 5er kannst du auch piano fahren, ja, dann bietet er Komfort. Aber nein, warum solltest du das machen, wo doch der Kerl ganz andere Qualitäten hat? Bruder Leichtfuß hat eine mitlenkende Hinterachse, er hat einen Reihensechser als Diesel , der sich anhört, als tankt er Super 98, er hat eine agile Achtstufenautomatik von ZF, die jedes deiner Kommandos fix und ohne zu murren ausführt. In die Kurve fahren, anbremsen, per Paddel zwei Gänge herunterschalten, im Scheitelpunkt Gas geben und gleich wieder den perfekten Durchzug haben – im 5er geht das, und es macht Spaß. Sein unfassbares Drehmoment von 620 Newtonmetern bekommt der BMW auf die Straße, wo der Mercedes schon leicht trampelig wird an der Vorderachse.