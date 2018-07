Igitt, igitt! Üble Gerüche im Auto sind unangenehm, vor allem aber hartnäckig. Wer sie dauerhaft entfernen will, muss gründlich putzen. Hier zeigen wir, wie der frische Duft zurückkehrt.

E s gibt Autos, da möchte man nur mit 'ner Wäscheklammer auf der Nase drinsitzen. Also in solchen, die wie ein Cocktail aus alten Socken und Aschenbecher riechen. Igitt, igitt! Doch woher kommen die Gerüche? An den meisten sind wir selber schuld. Vergessene Essensreste, verschüttete Flüssigkeiten (ganz mies: Milch!) oder volle Aschenbecher. Weitere Quellen sind nicht gewartete Klimaanlagen und feuchte Innenräume. Damit sich der Gestank gar nicht erst ausbreiten kann, herrscht als oberstes Gebot: Schnell weg mit dem Dreck. Erster Schritt: Den Innenraum vollständig leer räumen und gründlich saugen. Zweitens: komplett reinigen.

Gründliche Reinigung als erster Schritt gegen Gerüche

Bei aller Liebe: Hundehaare und Feuchtigkeit sorgen leider für üblen Geruch. Saugen und feucht putzen hilft. Es hilft oft nicht, sich nur um die stinkende Stelle zu kümmern. Der Innenraum sollte einmal komplett gereinigt werden. Dabei keine Angst vor zu viel Wasser! Mit geöffneten Türen gut durchlüften und austrocknen lassen. Wichtig: Vor der Benutzung von Polsterreinigern oder anderen Chemikalien immer an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Wie kann ich dem Mief vorbeugen? In einem sauberen und trockenen Auto entsteht erst keiner. Deshalb regelmäßig Müll entsorgen und Aschenbecher leeren. Innenraumfilter, Dichtungen und Wasserabläufe kontrollieren, damit der Innenraum trocken bleibt. Die Klimaanlage alle drei Jahre desinfizieren, am besten kurz vor dem Fahrtende ausschalten. Dann hat der Verdampfer Zeit zum Trocknen.

Ozon hilft bei Bio-Mief

Wann muss der Profi ran? Bei besonders hartnäckigen Gerüchen wie bei verschütteter Milch hilft nur eine Profi-Innenreinigung. Dauerhaft vertreibt den Mief die anschließende Ozonbehandlung. Vorsicht: Ozon hilft nur bei biologischem Mief, nicht bei chemischen Geruchsquellen. Weitere Tipps zur Geruchsbeseitigung – mit und ohne professionelle Hilfe – gibt es oben in der Bildergalerie.