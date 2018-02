DAB+ nachrüsten: Adapter fürs Auto — 15.02.2018 So wird das alte Radio digital Ein komplettes Digitalradio nachzurüsten, kann teuer werden. Einfacher und günstiger ist ein DAB+-Adapter fürs Auto. Und der Einbau ist kinderleicht.

Digitalradio DAB+ mit Adapter ganz einfach nachrüsten



Stefan Szych Fazit DAB+ ohne Radiotausch? Das geht gut und einfach. Die Adapter arbeiten zuverlässig. Wen das zusätzliche Gerät im Auto nicht stört, kann sich so einfach und schnell den neuen Radio-Standard in sein Auto holen.



Autoren: Stefan Szych, Lena Reuß

adio-Musik in CD-Qualität garantiert das Digitalradio DAB+ . Anders als beim UKW-Radio werden die Sendungen nicht als störanfällige Radiowellen ausgestrahlt, sondern digital verschlüsselt und anschließend in Paketen unzerstörbar verschickt. Zudem steht der klassische UKW-Empfang vor dem Aus: Dänemark und die Schweiz planen die Abschaltung, in Norwegen hat sie bereits begonnen. Wer also weiterhin europaweit Radio hören möchte, kommt um einen DAB+-Empfänger nicht herum. Der Einbau eines DAB+-Radios ist allerdings teuer. Eine günstigere Lösung sind sogenannte DAB+-Adapter zum Nachrüsten.Auf dem Markt gibt es mittlerweile eine Vielzahl verschiedener Angebote, die von günstigen Alternativen ab 60 Euro bis hin zu Marken-Geräten für 120-150 Euro reichen. Die Geräte empfangen die DAB+-Sender über eine Klebeantenne an der Windschutzscheibe und schicken die Sendungen als UKW-Signal auf eine freie Frequenz des alten Autoradios. Diese lassen sich wie ein normaler UKW-Sender auf einer Stationstaste programmieren. Zwar müssen Sie sich mit einem Zusatzgerät auf dem Armaturenbrett anfreunden, dafür sind die Geräte recht günstig, der Radiotausch entfällt, und die Nachrüstung ist einfach.*Amazon-Preise, Stand Februar 2018