DFB-Sponsor: VW löst Daimler ab

(dpa/Reuters/lhp/cj) Volkswagen löst den Rivalen Mercedes-Benz nach 45 Jahren als Sponsor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ab. Das Präsidium habe sich am Freitag einstimmig für eine Zusammenarbeit mit dem Wolfsburger Autohersteller ausgesprochen, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Das Vertragsverhältnis mit Mercedes läuft Ende nächsten Jahres aus. Die Zusammenarbeit mit VW beginnt am 1. Januar 2019 und hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren. Volkswagen zahlt dem DFB einem Insider zufolge zwischen 25 bis 30 Millionen Euro pro Jahr. Darin seien sechs Millionen für das Sponsoring des DFB-Pokals enthalten. Daimler hatte einem Bericht der WELT zufolge lediglich acht Millionen Euro per anno überwiesen.Der bisher so markentreue Deutsche Fußball-Bund bricht damit mit einer langen Tradition: Der silberne Mercedes-Stern auf der Brust der deutschen Fußball-Weltmeister wird also vom schlichten VW-Symbol ersetzt – und auch Joachim Löw als Markenrepräsentant für die Stuttgarter Automobile wird es nicht mehr geben. VW möchte auch angesichts des immer noch nicht ausgestandenen Abgasskandals vor allem mit dem heiß begehrten Spitzenprodukt Nationalmannschaft das angekratzte Image aufpolieren. "Auch wenn die Vorgänge nicht vergleichbar sind, eint den DFB und VW die Notwendigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die richtigen Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Der Verband war durch die Affäre um die Vergabe der WM 2006 in eine Vertrauenskrise geraten.