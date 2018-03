Fahrverbote: Das folgt aus dem Diesel-Urteil — 28.02.2018 Was das Fahrverbot-Urteil bedeutet Das Bundesverwaltungsgericht ermöglicht Fahrverbote für alte Dieselautos, Hamburg plant sie bereits für Ende April 2018. Infos zum Urteil aus Leipzig!

Bereiche wie das Neckartor in Stuttgart wären von Fahrverboten betroffen.

Kommunen ringen um Alternativen zum Fahrverbot



Leipzig: Luftreinhaltepläne müssen "verhältnismäßig" sein

Der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher ermöglicht Fahrverbote.

"Wertverlust von Fahrzeugen hinnehmbar"

Entscheidung für Fahrverbote – was heißt das jetzt?

Welche Grenzwerte sind einzuhalten?





Umfrage: Deutsche bei Fahrverbote gespalten



(dpa/Reuters/cj/brü/mas) Nach dem Urteil der Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), das Diesel-Fahrverbote grundsätzlich für zulässig erklärt, willals erste deutsche Stadt die im Luftreinhalteplan vorgesehenen Fahrverbote verhängen. Bereits ab Ende April 2018 sollen einige Streckenabschnitte auf zwei Hauptverkehrsstraßen für Lkw bzw. Lkw und Pkw unterhalb der Euronorm 6 ganzjährig gesperrt werden. Die Polizei prüfe die Einhaltung in Ermangelung einer Kennzeichnungsmöglichkeit wie der blauen Plakette mit Schwerpunkt- und Stichpunktkontrollen, so die Umweltbehörde der Hansestadt gegenüber AUTO BILD.Auch die Stuttgarter müssen sich auf Fahrverbote einrichten: Wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte, könnte es zum Jahresende 2018 erste Diesel-Fahrverbote ingeben. Der Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt solle zügig überarbeitet werden. Erste Beschränkungen für die älteren Autos bis zur Abgasnorm Euro 4 sind nach seinen Worten Ende 2018 denkbar – für jüngere Dieselautos (Euro 5) bis Ende 2019.Die Bezirksregierung der zweiten beklagten Stadtwill Diesel-Fahrverbote bis mindestens 2020 in der NRW-Landeshauptstadt vermeiden. "Es gibt keinen Automatismus, dass in Düsseldorf Fahrverbote verhängt werden", sagte Regierungsvizepräsident Roland Schlapka nach dem Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.teilte mit, Fahrverbote vermeiden zu wollen und Alternativen zu prüfen. Auchwill diese Lösung umgehen, doch die bayerische Regierung muss bis Ende Mai 2018 Diesel-Fahrverbote für bestimmte Straßenabschnitte in München planen – andernfalls droht dort das Verwaltungsgericht mit einem Zwangsgeld. Bislang sperrt sich Bayern.Das Bundesverwaltungsgericht hält Diesel-Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht für grundsätzlich zulässig. Die beiden Städte müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht am 27. Februar 2018. Sprungrevisionen gegen Urteile der Vorinstanzen wurden zurückgewiesen. Allerdings wird das Gericht die ausführliche Urteilsbegründung erst in Ende April vorlegen. Das sagte eine Sprecherin des Gerichts in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur am 28. Februar 2018. Danach will die Bundesregierung nach Auswertung der Begründung schnell mit Ländern und Kommunen über die Konsequenzen beraten. Die Entscheidung des BVerwG dürfte wegweisend für ganz Deutschland sein.Das Gericht erklärte, die Fahrverbote würden nur in wenigen Ballungsräumen eingeführt, eine bundesweite Rechtsgrundlage sei nicht erforderlich. Entschädigungen für die Besitzer seien nicht notwendig. Es gebe weder eine finanzielle Ausgleichspflicht noch sei von einem Zusammenbruch des Diesel-Gebrauchtwagenmarktes auszugehen. Das fehlende Bundesrecht kann dem Bundesgericht zufolge kein Hindernis sein, um die EU-Vorschriften umzusetzen. Die zuständigen Landesbehörden hätten es in der Hand, einen "Flickenteppich" von Regelungen zu verhindern. Das würde allerdings wohl eine blaue Plakette voraussetzen . Diesel gelten seit Bekanntwerden des Abgasskandals als hauptverantwortlich für ungesunde Luft in Städten.Der Weg ist frei für Kommunen, um in Eigenregie Verbote für besonders schmutzige Diesel im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung (NOx) der Luft zu verhängen. Damit können die Länder alte Dieselfahrzeuge aussperren – in bestimmten Stadtteilen und zu bestimmten Zeiten. Andere Städte und Regionen dürften folgen, denn die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt in insgesamt 19 deutschen Städten , um bessere Luft zu erzwingen. Jede von ihnen könnte eine räumlich begrenzte Regelung treffen.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) dringt darauf, das die Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel), eine Form von Stickoxiden mit dem inzwischen bekannt geworden Kürzel NOx, eingehalten werden.2017 wurden nach Schätzungen des Umweltbundesamtes in 70 deutschen Kommunen die Stickoxid-Grenzwerte vor allem durch Dieselabgase überschritten. Grundlage ist die EU-Luftreinhalterichtlinie von 2008. Sie alle könnten gezwungen sein, Fahrverbote zu verhängen. Die Politik möchte Fahrverbote um jeden Preis umgehen, um die Städte für Autofahrer attraktiv zu halten und Berufstätige zu schonen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Als Alternativen werden beispielsweise ein Ausbau und eine Elektrifizierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie bessere Verkehrsleitsysteme favorisiert. Selbst ein Gratis-ÖPNV wird vom Bund erwogen.Neben einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit droht Besitzern älterer Diesel (unterhalb Euro 6) auch ein Wertverlust ihrer Autos. Ausnahmen für die Fahrverbote dürfte es für Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen oder Müllabfuhr geben, aber auch Handwerker und Anwohner dürften zunächst für eine Übergangszeit davon ausgenommen sein. Möglich ist auch, dass es für öffentlichen Fuhrparks eine Übergangsfrist zur Elektrifizierung oder ähnlichen Maßnahmen gibt. Den Autobauern dürfte ein Rückschlag drohen, die zuwenig auf alternative Antriebe gesetzt haben und deren Hybride zu teuer sind. Offen ist auch, ob der Ruf des Diesels nachhaltig beschädigt ist. Autokäufer dürften sich verstärkt fragen, ob sie noch einen Diesel kaufen sollen oder nicht . Die Selbstzündertechnik bei VW, BMW, Daimler und Co ist noch ein wichtigstes Standbein. Kritiker fordern, dass die Autobauer für eine Nachrüstung älterer Diesel zahlen sollen. Auch AUTO BILD legte einen Sieben-Punkte-Plan vor, wie das Abgas-Drama in den Griff zu kriegen wäre.In der Frage um Einschränkungen der freien Fahrt für Dieselautos in Städten sind die Deutschen tief gespalten. 43 Prozent der Bürger äußerten in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, sie fänden solche Verbote eher gut oder sogar sehr gut. Genauso viele meinten bei der Befragung im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur jedoch, Diesel-Fahrverbote wären in bestimmten Kommunen eher schlecht oder sehr schlecht. Damit sind Befürworter und Gegner gleichauf. Der höchste Einzelanteil entfällt auf diejenigen, die Fahrverbote für Dieselwagen für "eher gut" halten (24 Prozent). Ganz anders dagegen die AUTO BILD-Leser: von ihnen sprechen sich 69 Prozent gegen ein Fahrverbot für Diesel aus, 28 Prozent sind dafür (siehe Umfrage oben, die Befragung ist nicht repräsentativ).