Normalerweise wird Wasserstoff in Fahrzeugen mit einer Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt. Herkömmliche Wasserstoffautos wie der Toyota Mirai oder Hyundai Nexo sind also eigentlich Elektrofahrzeuge mit eingebautem Kraftwerk. Statt stinkiger Abgase fällt bei der Nutzung von Hin Brennstoffzellen nur harmloser Wasserdampf an.