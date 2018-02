Fahrverbote: Diesel-Urteil am 22. Februar 2018 — 16.02.2018 Was der 22. Februar bedeutet Am 22. Februar 2018 fällt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wohl ein Grundsatzurteil zum Thema Fahrverbote. Alle Infos zum Tag der Entscheidung!

Bereiche wie das Neckartor in Stuttgart wären von Fahrverboten betroffen.

Alle reden vom 22. Februar 2018. Zumindest alle Dieselfahrer, die Angst vor möglichen Fahrverboten haben. Denn dann verhandelt das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig höchstinstanzlich über Maßnahmen für reine Luft in zunächst zwei Städten: Stuttgart und Düsseldorf. Diesel gelten spätestens seit Bekanntwerden des Abgasskandals als hauptverantwortlich für ungesunde Luft in Städten. Die Entscheidung des BVerwG dürfte also wegweisend für ganz Deutschland sein. Aber worum geht es genau an diesem Tag? Warum ist er so wichtig und warum bestimmt er schon so lange die Schlagzeilen? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:Das BVerwG verhandelt am 22. Februar ab 11 Uhr über Sprungrevisionen der Länder Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gegen zwei vorangegangene Urteile zugunsten der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Die DUH dringt auf eine Änderung der Luftreinhaltepläne für Düsseldorf und Stuttgart, damit die Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel) eine Form von Stickoxiden mit dem inzwischen bekannt geworden Kürzel NOx, eingehalten werden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte sein Urteil bereits am 13. September 2016 (Az. 3 K 7695/15) gefällt, die Entscheidung (Az. 13 K 5412/15) des Verwaltungsgerichts Stuttgart stammt vom 26. Juli 2017. Für den 22. Februar wird ein neues Urteil erwartet, sicher ist es aber nicht.Die beklagten Länder NRW und BaWü halten Fahrverbote für Diesel auf der Grundlage des geltenden Rechts für unzulässig. Nun könnten sie vom BVerwG dazu gezwungen werden. Ähnliches könnte künftig für weitere Betroffene gelten, denn die Umwelthilfe klagt in insgesamt 19 deutschen Städten auf reine Luft. Grundlage ist die EU-Luftreinhalterichtlinie von 2008. 2017 wurden nach Schätzungen des Umweltbundesamtes in 70 deutschen Kommunen die Stickoxid-Grenzwerte vor allem durch Dieselabgase überschritten. Die Politik möchte Fahrverbote um jeden Preis umgehen, um die Städte für Autofahrer attraktiv zu halten und Berufstätige zu schonen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Als Alternativen werden beispielsweise ein Ausbau und eine Elektrifizierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie bessere Verkehrsleitsysteme favorisiert. Selbst ein Gratis-ÖPNV wird vom Bund erwogen.Ein Urteil pro Fahrverbote könnte für Besitzer von älteren Dieseln (unterhalb der Euro-6-Norm), aber auch von Benzinern ohne Partikelfilter böse Folgen haben. Ihnen droht ein Einfahrverbot in bestimmte Bereiche der Innenstädte, die mit Schildern gekennzeichnet sein könnten. Öffentliche Bedienstete wie Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen oder Müllabfuhr dürften davon ausgenommen sein. Möglich ist auch, dass das Gericht dem öffentlichen Fuhrpark eine Übergangsfrist zur Elektrifizierung oder ähnlichen Maßnahmen einräumt. Den Autobauern droht ein entscheidender Rückschlag bei der Frage, ob Kunden noch einen Diesel kaufen sollen oder nicht . Schließlich ist die Selbstzündertechnik bei VW, BMW, Daimler und Co. (noch) eines der wichtigsten Standbeine. Kritiker fordern eine stärkere finanzielle Verpflichtung der Industrie bei der Bewältigung der Krise, beispielsweise durch die Nachrüstung älterer Diesel mit einer Hardware-Lösung . Auch AUTO BILD legte einen Sieben-Punkte-Plan vor, wie das Abgas-Drama in den Griff zu kriegen wäre.