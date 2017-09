Im Auto mit Kanzlerkandidat Martin Schulz — 08.09.2017 "Merkel ist der Golf unter den Politikern" Was SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz über den Diesel denkt, was er mit Maut und KBA vorhat und welche Lieder er im Auto singt – AUTO BILD hat's erfahren.

A

Im Zweifel rechts: Martin Schulz steigt bevorzugt auf der Beifahrerseite ein – seine Frau sei eine sehr gute Fahrerin. Links: Hauke Schrieber.

"Diesel werden weiter gebraucht"



Fahrverbote vermeiden – auch mit E-Autos

Aus für den Verbrenner? So weit geht Martin Schulz nicht. Aber eine Quote für E-Autos befürwortet er.

Dobrindt und der "Maut-Murks"



Heikle Frage: Was darf Autofahren kosten?



"KBA sollte aufgespalten werden"



Opel Kadett Berlina als erstes Auto



Schulz' erstes Automodell: ein Opel Kadett Berlina aus dem Jahr 1982 (Symbolbild).

Gemischte Gefühle bei autonomer Technik

Bei der Bundestagswahl möchte Schulz den "Merkel-Golf" stilllegen lassen.

Autor: Hauke Schrieber

ls AUTO BILD Martin Schulz trifft, sieht er aus, als wäre er gerade mit seinem Traumauto, einer Ente, von Berlin hierher nach Lübeck gefahren: abgekämpft, müde. Dabei sitzt der SPD-Kanzlerkandidat kaum noch selbst hinterm Steuer seines Diesel-Volvos. Zwischen zwei gepanzerten Polizeiautos herrollen – das mache doch keinen Spaß. Aber über Autos und Verkehrspolitik reden mag Schulz (61) gern.Martin Schulz denkt fast eine Minute lang schweigend nach, sagt dann ganz leise, fast fragend: "Ein Golf .""Der ist dauerhaft, eher zurückhaltend, nicht glamourös und seit vielen Jahren kaum verändert."Wieder eine Pause. Dann: "Ich wäre so ein robustes Familienfahrzeug." Bodenständigkeit. Die da oben, wir hier unten, das ist sein Thema. Und der Diesel , natürlich."Mit Ausnahme der Grünen sind sich alle Parteien einig, dass die Autoindustrie der Kern der deutschen Wirtschaft ist." … und den deutschen Dieselfahrern gerade den Schlaf raubt.Schulz fährt privat einen Volvo mit Dieselmotor. Er ist nicht so verrückt, das Ende des Diesels zu fordern. "Die klugen Manager sind jene, die den Diesel weiter optimieren lassen. Natürlich werden Diesel weiter gebraucht und produziert. Das ganze Gerede um Ausstiegsdaten geht an der Realität der Menschen vorbei. Als das Thema Fahrverbote hochkochte, hatte ich Handwerker bei mir im Haus. Die kamen alle mit Diesel-Transportern und kannten nur zwei Themen: Schulz, sorg dafür, dass VW die Umrüstung zahlt. Und wenn Fahrverbote kommen, kann ich meine Arbeit nicht mehr machen. Man muss sich in der Politik an den Bedürfnissen der Menschen orientieren.""Der Kanzlerin fehlt bei diesem Thema völlig das politische Navigationssystem. Mir ist wichtig, dass nicht am Ende die Pendler die Leidtragenden sind. Viele Menschen in Deutschland sind auf ihr Auto angewiesen und können nicht einfach auf Bus und Bahn umsteigen. Es geht um eine wirksame Vermeidung von Fahrverboten.""Eben um Dieselfahrverbote zu verhindern. Wenn man einem Gericht sagt, es kommt eine bestimmte Zahl von E-Autos, ist das ein gutes Argument. Und die Kommunen müssen schnell Geld bekommen, um auf E-Mobilität umzusteigen, zum Beispiel beim ÖPNV. Aber eine flächendeckende E-Mobilität im Jahre 2030 – kann mir mal einer sagen, wie das gehen soll? Das sind 13 Jahre. Dafür gibt es gar nicht die Infrastruktur.""Georg Leber (SPD, 1966–72; d. Red.) war der beste, den wir jemals hatten.""Das Amt ist wichtig, weil es um mehr geht als das Auto und den Straßenverkehr . Dobrindt hat den unverzeihlichen Fehler gemacht, sich derart auf den Maut-Murks zu konzentrieren, dass alle Zukunftsthemen – siehe Diesel – darunter gelitten haben. Mit mir als Kanzler wird die Maut nicht eingeführt, weil sie sich nicht rechnet."Schulz überlegt lange. Er will ehrlich antworten, das ist ihm wichtig. Dann nennt er eine Zahl. Sein Presseteam streicht die Antwort hinterher ersatzlos. Zu heikel."Nein, das war für mich noch nie ein Schimpfwort. Wenn die Manager über mich sagen: 'Der Typ geht uns auf den Geist' und die Arbeitnehmer: 'Der setzt sich für uns ein', dann habe ich was richtig gemacht.""Interessen zu vertreten ist legitim. Aber wer versucht, mich unter Druck zu setzen, der hat schlechte Karten.""Keine Schulnote. Eher: brav und folgsam." Das sagt alles. "Eine Genehmigungsbehörde kann nicht gleichzeitig kontrollieren. Deshalb muss eine Aufspaltung her.""Das ist ein Jahrhundertprojekt. Wenn es Deutschland gelingt, trotz wachsendem Energiebedarf aus Atom und Kohle auszusteigen, dann ist der Beweis erbracht, dass man eine Industrienation sein kann und gleichzeitig die Klimaziele übererfüllt. Das wäre ein Modell für die ganze Welt. Deshalb bin ich absolut für die Energiewende.""Ich halte das auch nicht für sinnvoll. Das wäre eine Form der Altersdiskriminierung und würde die Mobilität gerade auf dem Land massiv einschränken. Wenn jemand sich im Alter dazu entscheidet, nicht mehr Auto zu fahren, muss das freiwillig erfolgen."Wenn Angela Merkel wie ein Golf ist – dann setzen wir uns doch mal in einen hinein und reden über den Menschen und Autofahrer Martin Schulz."Unser Nachbar wusch samstags immer seinen Volkswagen. Irgendwann fragte ich kleiner Junge ihn, ob ich, während er das Auto mit dem Schlauch abspritzt, im Wagen hinterm Lenkrad sitzen dürfe. Der leichte Ölgeruch und dieses Gefühl des Schutzes im Auto, das werde ich nie vergessen.""Ein Opel Kadett Berlina, den ich 1982 über Kredit finanzierte. Hat mich durch halb Europa gefahren.""Klar, Daumen raus und über die Grenze nach Lüttich oder weiter bis nach Paris .""Sehr passiv und vorsichtig. Ich schimpfe nicht am Steuer und bin lieber Beifahrer. Ich habe erst mit 24 den Führerschein gemacht. Es ist für meinen Lebensweg ganz gut gewesen, dass ich damals keinen Führerschein hatte." Worauf Schulz anspielt: Er war nach eigener Aussage im Alter von 19 bis 24 Alkoholiker, hörte dann von einem Tag auf den anderen auf und hat seitdem keinen Tropfen mehr angerührt."Ich singe Chansons und dichte sie schon mal um.""Ich bin mit einem selbstfahrenden Auto gefahren, aber nur mit 140 km/h. Und dabei kam ich auf einer Autobahn in eine brenzlige Situation, die kein Mensch beherrscht hätte. Ich hatte mich monatelang dagegen gewehrt, in so einem Ding zu fahren. Jetzt bin ich sehr beeindruckt von dieser Technik. Aber mich umdrehen und Skat spielen würde ich trotzdem nicht.""Eine Ente mit Revolverschaltung.""Durch Patagonien in Argentinien.""'Früchte des Zorns' von John Steinbeck. Ein Lieferwagen als Zufluchtsort einer ganzen Familie.""Ja. Und ich hab immer geguckt, dass ich eine Karte mit einem Aston Martin bekam.""Ein Lord fragt seinen Chauffeur: Wie schnell fahren wir? Der antwortet: vier km/h, Eure Lordschaft. Da sagt der Lord: Man fahre fünf, ich will dem Tod ins Auge schauen." Schulz lacht nicht; er ahnt, wie gut der Witz ist. Dann steigt Martin Schulz um in seine Dienst-S-Klasse. Noch drei Wochen Wahlkampf. Dann will Schulz den "Merkel-Golf" im Kanzleramt stilllegen lassen. Kein Witz.